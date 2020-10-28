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28.10.2020 17:34
Рубрика: Культура

Новая подростковая драма расскажет о проблемах сестер одной семьи

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено ivi Фото: Предоставлено ivi
Фото: Предоставлено ivi

"Сама дура" - так называется новое драмеди о сестрах-подростках, который мультимедийная платформа ivi покажет уже 5 ноября. В этот день зрители смогут посмотреть первые четыре серии на сервисе, но уже 3 ноября два пилотных выпуска будут доступны к предпросмотру в группе ivi ВКонтакте. Главные роли в сериале сыграли несовершеннолетние актрисы, а короткометражный фильм, на основе которого сделан проект, собрал более 30 миллионов просмотров на YouTube.

Фото: КиноПоиск HD
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Сервис в своем релизе напоминает, что подростковые драмы за последние несколько лет стали одним из главных сериальных трендов. Новую драму о сестрах авторы проекта называют "честным разговором о современной жизни подростков на их языке". Главные роли в сериале исполнили 14-летние актрисы Елизавета Ищенко и Полина Гухман. Кстати, Полина заставила о себе говорить всех гостей и участников фестиваля "Кинотавр" в этом году, поскольку сыграла главную роль в фильме "Маша" Анастасии Пальчиковой, получившем приз за лучший дебют.

По сюжету сериала "Сама дура" героиням 16 и 17 лет. Старшая, Кристина, - проблемная бунтарка, за сложным и противоречивым характером которой трудно рассмотреть по-настоящему искреннего и ранимого человека. Младшая сестра, Маша, от рождения не имеет зрения, поэтому родители ей во всем потакают. Однако Маша вовсе не так беззащитна, как может показаться, и с легкостью манипулирует людьми.

Каждая серия драмеди-сериала "Сама дура" - это обыгрывание ситуации, знакомой почти каждому тинейджеру. Авторы не обошли стороной самые острые подростковые темы: влюбленность, первый секс, предательство, наркотики, поиск своего пути в жизни, буллинг. Как и обычные подростки, сестры совершают ошибки, обжигаются, ехидничают, спорят с родителями и учителями, но, несмотря на все конфликты, в критических ситуациях они все же помогают друг другу.

Режиссер проекта Анна Зайцева в 2017 году сняла короткометражный фильм "Сама дура", который и собрал рекордное количество просмотров на YouTube. В сериале Анна также отдала дань короткому метру: каждый из 10 эпизодов длится всего 15 минут. У каждого эпизода будет своя музыкальная тема. Над ней работала поп-группа из Санкт-Петербурга "Ритуальные услуги", которая написала и трек для титров. В сериале также прозвучит музыка 19-летней Алены Швец - певицы и автора музыки в стиле постбард, актеров и музыкантов Ивана Злобина и Богдана Голущука.
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Интересно, что проект сделан, благодаря гранту от АНО "ИРИ" - "Институт развития Интернета". И это не первый проект, сделанный при участии "ИРИ", который привлекает к себе внимание в последнее время. "РГ" писала и о сериале о волонтерах, и о проекте пяти молодых режиссеров "Вы из будущего", и о подростковой драме "Новенький" - о пропавшем мальчике (кстати, вышло всего три серии на сервисе Start и третья, не прошло и недели после ее выхода, как попала в топ YouTube). Если так дальше пойдет, то проекты, созданные при участии "ИРИ" заставят говорить о себе еще больше. И не зря - впервые поднимаются темы, на которые создатели контента ранее говорили вскользь или вообще не обращали на них внимание. Теперь же ситуация меняется, что не может не радовать.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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