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28.10.2020 12:17
Рубрика: Общество

Новое движение волонтеров-экологов появится в России

Текст: Алексей Дуэль

Объединить все инициативы добровольцев-экологов, организовать координацию между разрозненными общественными организациями и властью планирует эковолонтерское движение "Делай!", о создании которого было объявлено сегодня в ходе онлайн пресс-конференции.

Фото: Сергей Куксин
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"Эковолонтерство важно для охраны окружающей среды нашей страны, - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в видеообращении к участникам пресс-конференции. -  Они играют большую роль в очистке берегов водоемов, лесов, в просветительской деятельности. Именно волонтеры формируют высокий уровень экокультуры у населения, а это залог всеобщего благополучия. Движения экологических волонтеров с каждым годом будет набирать обороты и развиваться".

Эковолонтерское движение "Делай!" позволит заинтересованным гражданам включиться в системную работу на благо экологии и поможет своим трудом решать проблемы, возникающие в городах и на природных территориях. Как отметила руководитель центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, в Нью-Йорке каждый доллар, потраченный на организацию волонтерского труда, дает отдачу в 6 долларов, - именно на такую сумму трудом добровольцев создаются общественные блага. У России есть возможность получать не меньшую отдачу от душевных порывов неравнодушных людей. По данным Артема Метелева, председателя совета Ассоциации волонтерских центров, в ходе одной из акций 62 тысячи ее участников смогли собрать 1,5 тыс. тонн мусора. И это - очень серьезный вклад экологическое благополучие России.

"На массовые акции - посадку деревьев, расчистку берегов - выходят десятки тысяч человек, такое количество наемной трудовой силы собрать очень сложно, - поддержал волонтеров генеральный директор АНО "Экспоцентр "Заповедники России" Дмитрий Нечаев. - Причем все они работают бесплатно. Конечно, их труд тоже стоит денег - есть организационные расходы, надо закупить и привезти материалы, инструменты, вывезти мусор, но эти расходы несравнимо ниже стоимости оплаты труда такого же количества нанятых работников".

Фото: Айгуль Камаева/РГ
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Главное - объединить усилие всех организаций, чтобы каждый желающий смог принять участие в волонтерских акциях, уверен лидер общественного объединения волонтеров-экологов "Делай!" Андрей Руднев. Именно обеспечением такой возможности и будет заниматься новое экодвижение.

"Добровольцы не только выполнят нужную работу, они еще и расскажут о ней всем своим знакомым, - добавил Андрей Руднев. - Люди ведь часто сами не понимают, когда наносят ущерб окружающей среде. В результате эффект возрастает в разы: и работа выполнена, и экопросвещение запущено. У молодежи есть мода на экологию, есть порыв души. И наша задача вместе со всеми общественными и государственными институтами дать им возможность реализовать свое стремление".

Общество Экология

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