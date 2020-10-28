Постановление губернатора Новосибирской области от 28 октября 2020 года № 194 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области" (письмо от 23.10.2020 № 54-00-06/001-9847-2020) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 23.10.2020 № 54-00-02/001-9819-2020" дополнить словами ", от 23.10.2020 № 54-00-06/001-9847-2020";

2) в абзаце первом пункта 1 цифры "31.10.2020" заменить цифрами "31.12.2020";

3) в абзаце первом пункта 4 цифры "31.10.2020" заменить цифрами "31.12.2020";

4) в пункте 7 цифры "31.10.2020" заменить цифрами "31.12.2020".

2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 23.09.2020 № 001/001-8813-2020" дополнить словами ", от 23.10.2020 № 54-00-06/001-9847-2020";

2) в абзаце втором цифры "31.10.2020" заменить цифрами "31.12.2020".

А.А.Травников







