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28.10.2020 01:07
Рубрика: Спорт

"Спартак" меняет курс

Один из лидеров "красно-белых" Федор Земсков рассказал о решении покинуть клуб
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8297)
Один из сильнейших клубов чемпионата страны по пляжному футболу московский "Спартак" из-за непростой финансовой ситуации расстался с ведущими игроками, сделав ставку на воспитанников собственной академии. Один из экс-лидеров команды Федор Земсков рассказал "РГ", почему случившееся негативно отразится на развитии этого вида спорта.
По мнению Федора Земскова, на домашнем ЧМ от сборной России будут ждать только победы. Фото: РИА Новости По мнению Федора Земскова, на домашнем ЧМ от сборной России будут ждать только победы. Фото: РИА Новости
По мнению Федора Земскова, на домашнем ЧМ от сборной России будут ждать только победы. Фото: РИА Новости

Несмотря на регулярные успехи сборной России на международной арене, о чемпионате страны по пляжному футболу известно не так много. До последнего времени основную конкуренцию в борьбе за титулы вели три клуба - "Кристалл", "Локомотив" и "Спартак". Но руководство "красно-белых" приняло вынужденное решение отказаться от услуг лидеров и привлечь в команду воспитанников собственной академии.

Такая мера уже вызвала озабоченность главного тренера сборной России Михаила Лихачева. А ведь российской команде в августе 2021 года предстоит сыграть на домашнем чемпионате мира. О ситуации в "Спартаке" и ожиданиях от ЧМ рассказал покинувший команду Федор Земсков, ставший лучшим бомбардиром сборной на чемпионате мира 2019 года. Он и два его партнера по "Спартаку" и сборной продолжат карьеру в "Локомотиве".

Федор, как же получилось, что руководство "Спартака" приняло такое решение?

Федор Земсков: Нынешний год у всех получился тяжелым, особенно в финансовой сфере. Поэтому, полагаю, руководство решило часть нагрузки на содержание клуба снизить. Открыто никто про это не говорил, но я понимаю, что именно это стало причиной решения. В итоге игроков поставили перед фактом.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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При этом клуб не чинил футболистам, которые хотели уйти, никаких препятствий?

Федор Земсков: Нет, игрокам сказали, мол, если есть предложения от других клубов, мы вас без проблем отпустим. Часть ребят, кто не нашел новую команду, пока остаются в "Спартаке". К нам в клубе очень хорошо относились, и я понимаю, что эта мера была вынужденной. Это же не многомиллиардный проект. Люди год за годом вкладывали в клуб свои деньги, потому что им это нравится, они любят бренд "Спартак", пляжный футбол. Я понимаю этих людей и никаких претензий им предъявлять не могу. С проблемами из-за пандемии коронавируса ведь столкнулся не только пляжный "Спартак", а даже гранды большого футбола "Реал", "Барселона" и другие.

Разве игроки в пляжном футболе получают так много?

Федор Земсков: Уровень зарплат, как я понимаю, можно сравнить со вторым дивизионом большого футбола. Даже до ФНЛ не дотягиваем. Порядок цифр у нас не сможет потрясти воображение - игроки, находящиеся в ближайшем резерве сборной, получают тысяч 50-100 рублей. Ребята, имеющие титулы и звания, немного больше, но, опять же, суммы не столь велики.

Не обидно, что сборная и клубы успешно выступают на международной арене, а ваш вид спорта не очень популярен?

Федор Земсков: На чемпионате мира 2019 года в Парагвае мы обыграли Бразилию, отправив их домой, это была важнейшая победа. Утром открыл топ спортивных новостей и увидел, что наш успех находится всего лишь на пятой строчке, уступая новостям куда менее значимым. Связываю это с тем, что наш вид спорта еще молодой. Даже если взять мини-футбол, то "Дина" гремела на международной арене тогда, когда пляжного футбола у нас в стране еще не было. Уверен в нашем виде спорта. Он красивый, динамичный, быстро привлекает болельщиков.

Чемпионат мира в Москве в 2021 году сможет сдвинуть дело с мертвой точки?

Федор Земсков: Да. Когда наше золотое поколение, выигравшее два чемпионата мира, начинало свой путь в пляжном футболе, то все играли почти бесплатно. За эти годы у людей появились круглогодичные контракты, зарплаты. И чемпионат мира в Москве должен дать новый толчок в развитии нашего вида спорта. Главный тренер сборной России Михаил Лихачев заявил, что ситуация со "Спартаком" наносит удар по сборной. Например, разбилась сыгранная четверка из клуба.

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Домашний чемпионат мира - это дополнительные позитивные эмоции или же будете ощущать больше давления перед своей публикой?

Федор Земсков: В первую очередь это огромная ответственность. Не вышли бы мы из группы на чемпионате мира в далеком Парагвае, несколько тысяч поклонников этого вида спорта в России вспомнили бы нас недобрым словом, и все. Тут же я уверен, внимание к нам будет колоссальное.

Ваша цель на чемпионате мира в Москве - "золото"?

Федор Земсков: Да. Проводится огромная подготовка по всем направлениям. Будет хорошая организация, вся страна будет следить за нами. Любой результат, кроме победы, записать себе в актив мы не сможем.

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