Окей, Гугл: Как учить современных "цифровых" детей

Что такое педагогический дизайн? Как онлайн-обучение влияет на мозг ребенка? И какие нужны цифровые платформы? Все это эксперты обсудили на конференции Департамента образования и науки Москвы, посвященной перспективам цифрового обучения.

Хедлайнер конференции - директор Института когнитивных исследований, доктор биологических наук Татьяна Черниговская. По ее словам, современные дети очень сильно отличаются от нас.

- Дети, родившиеся в технологическую эпоху, имеют "другой" мозг, и для них необходимы другие условия. Когда началось дистанционное образование, сразу посыпались многочисленные жалобы от родителей на то, сколько времени дети проводят за компьютером. По нормативам за ним ребенок должен проводить ограниченное время, - заявила она. - Но после онлайн-уроков он где будет? Думаете, на лужайке? Он будет сидеть в соцсетях. И что вы с этим сделаете? Сейчас очень много сказок, а надежной информации о том, что вредно, что полезно и в каких дозах, сейчас нет. Нужны лонгитюдные (длительные - Прим. "РГ") исследования.

Татьяна Черниговская обратила внимание: в обучении обязательно нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка.

- В рамках одного класса разница в скорости усвоения материала у учеников может быть в 10 раз. Индивидуальные особенности очень важны, и их надо сейчас изучать и учитывать, - добавила ученый.

- Очень частая картинка: дети сидят в боулинге и играют в боулинг на планшете. Это объективная реальность. Не стоит дискутировать: было ли наше поколение лучше или хуже. Современные дети вот такие - это просто данность, - уверен заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Макаров. - Поэтому необходимо обеспечить правильную трансформацию инструментов, используемых в процессе обучения, чтобы не потерять детей с точки зрения привлекательности для них процесса получения знаний, привлекательности учебы.

- Месяцы работы в дистанционном формате дали учителям намного больше, чем годы повышения профессиональной квалификации. Мы уже вошли в школу завтрашнего дня, и глупо будет это потерять, - считает директор московской школы 548, народный учитель России Ефим Рачевский.

По его словам, проблема техническая, проблема платформ и инструментов в Москве уже решена. Главная задача сегодня - новый педагогический дизайн: каким он будет? Как сделать так, чтобы дистанционное образование не копировало традиционное?

- Во время дистанционного обучения исчезает традиционный учительский "поводок": "выйди за дверь, не сдашь ЕГЭ". Выигрывает тот учитель, который этот процесс очеловечивает, - говорит Ефим Рачевский.

Научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов также считает, что роль учителя будет неизбежно меняться.

- Раньше только учителя были носителями знаний. Сейчас можно зайти в интернет и получить ответ на любой вопрос. Поэтому учитель - это еще и некий помощник в психологическом коучинге. Он дает не просто знания, но и навыки социального взаимодействия, навыки грамотного поиска новой информации и ее применения. Педагог должен превратиться в того старшего, с которым ребенок учится формировать отношения, который научит, подскажет, даст совет, - считает Андрей Курпатов.