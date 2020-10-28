Госдума после долгих споров приняла в первом чтении проект нового бюджета на следующие три года. КПРФ и "Справедливая Россия" отказались поддерживать документ, а "Единая Россия" и ЛДПР проголосовали "за" проект финансового плана при условии его серьезной доработки. Представлявшему документ министру финансов Антону Силуанову пришлось выслушать много критических замечаний и конкретных предложений, большая часть которых касались "пенсионного вопроса" и социальных расходов на фоне пандемии.

Минфин: дефицит — это временно

В своем выступлении министр подробно описал главные приоритеты бюджетной политики. По его словам, в 2021 году она будет нацелена на продолжение программ, связанных с поддержкой граждан и отраслей в период восстановления экономики. Кроме того, предусмотрены необходимые финансовые ресурсы для реализации национальных целей развития, которые поставил президент РФ. Дефицит бюджета составит в следующем году 2,4% от ВВП, а в последующие годы он будет снижен до 1%. При этом дополнительные расходы предусматривается профинансировать в основном за счет госзаимствований. Уровень госдолга увеличится с 13% до 20-21% в 2023 году.

В последующие годы по мере восстановления экономики предусмотрена нормализация бюджетной политики, продолжил министр. Уже в 2022 году Россия выйдет на обычные параметры расходов и заимствований.

В правительстве рассчитывают, что удастся выручить дополнительные доходы, которые можно будет потратить в первую очередь на приоритеты. Деньги могут прийти с сырьевого рынка -кабмин ожидает улучшение поступлений доходов вследствие повышения цен на нефть и роста объемов добычи углеводородного сырья со второго полугодия 2022 года.

Основной акцент в бюджете сделан на снижение бедности и поддержке наиболее уязвимых слоев населения

Чтобы сохранить социальные гарантии, кабмину пришлось пойти на ряд налоговых ухудшений - для того же сырьевого сектора, а также для курильщиков и обеспеченных граждан. Среди учтенных в новом бюджете решений - отмена ряда льгот в нефтянке, повышение налогообложения для металлургов и производителей удобрений, рост акциза на табачную продукцию и другие.

В первом подсчете

В результате, несмотря на пандемию, расходы федерального бюджета не уменьшаются. Они запланированы "даже на более высоком уровне, чем это было предусмотрено в трехлетке, которую мы принимали годом ранее", сообщил Силуанов. Основной акцент в бюджете сделан на снижение бедности и поддержке наиболее уязвимых слоев населения. Так, ежегодно на поддержку малоимущих семей с детьми до 7 лет будет направляться 400 млрд рублей.

Речь также идет об индексации для неработающих пенсионеров на 6,3%, то есть выше уровня инфляции, а также росте МРОТ, который будет считаться по новой формуле. В следующем году он предусмотрен на уровне 5,5 процента.

Соцподдержка обеспечена деньгами

Проект бюджета обеспечивает каждый пункт Послания президента Федеральному Собранию, подтвердил глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. То есть новая программа соцподдержки людей финансируется полностью, подчеркнул он. Заложены средства, в том числе и на горячее питание младшеклассников, и надбавки учителям, о которых говорил президент. Во втором чтении депутатам предстоит распределить эти деньги по каждому региону, отметил он. "И от нас с вами зависит, чтобы случайно не была забыта ни одна школа, ни один учитель, ни один ребенок", - заявил глава комитета.

Макаров также обратил внимание, что расходы на социальные обязательства растут - как процент в бюджете и в абсолютном выражении. При этом приоритет отдается мерам, предоставляемым с учетом уровня доходов россиян. "Это очень важно, чтобы поддержка, которую оказывают людям, была адресной", - уверен парламентарий. Он отметил характерную деталь - впервые в современной истории бюджет "сформирован не на основе доходов, а на основе необходимых расходов" - для того, чтобы "реально решать проблемы людей, развивать экономику".

В "Единой России" также констатировали, что прямых доходов не хватит на реализацию всех заложенных расходных обязательств. "Правительству предстоит работа по изысканию дополнительных средств, и в этой ситуации ограниченности резервов мы понимаем, что как в сказке, все желания исполнить не удастся, - заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев. - Поэтому нужно сосредоточиться на главном - на том, на чем нельзя экономить".

Исаев привел в пример поддержку регионов - в следующем году им будет оказана беспрецедентная помощь. Кроме того, "единороссов" убедил голосовать "за" бюджет тот факт, что социальные обязательства будут исполнены полностью, в том числе новые, появившиеся только в этом году. Также растут средства на лекарственное обеспечение граждан, продолжены такие популярные программы, как льготная ипотека. Большие средства заложены на комфортную городскую среду и развитие сельских территорий.

Позиция оппозиции: пенсии — индексировать, фармацевтику — финансировать

Две фракции - КПРФ и "Справедливая Россия" - не поддержали проект. Так, в "СР" объяснили это в первую очередь тем, что на следующий год не предусмотрены средства на индексирование пенсий работающим пенсионерам. Фракция предложила проект альтернативного бюджета, в котором, по словам ее лидера Сергея Миронова, заложено два главных принципа. "Во-первых, это перенастройка налоговой системы в пользу региональных бюджетов. Второй принцип: снижать налоги для производителей и увеличивать фискальную нагрузку на финансовых посредников и сверхбогатых потребителей, на крупные капиталы и ростовщиков", - пояснил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил позицию фракции тем, что проект бюджета "не ориентирован на будущее". Он не согласился с Силуановым и ЕР в том, что на приоритеты хватит средств. По словам Зюганова, с предложенным бюджетом не удастся одолеть бедность и сделать все возможное для научно-технического рывка - эти задачи финансовым блоком кабмина "полностью саботируются". "Бюджет не хочет защищать природу, ремонтировать инфраструктуру, не стыкуется с Посланием президента, которое направлено на то, чтобы избавиться от бедности, прийти к социальному государству", - заявил лидер коммунистов.

Во время выступления Зюганов, в частности, обратил внимание на статью расходов на поддержку фармацевтической отрасли: "У нас 70 процентов лекарств чужих, а в остальных на 80 процентов - чужие субстанции. И у нас эта статья почти вырезана в бюджете". "Вы обязаны ее в пять раз увеличить, если собираетесь народ лечить", - обратился лидер КПРФ к министру финансов.

Ежегодно на поддержку малоимущих семей с детьми до 7 лет будет направляться 400 млрд рублей

С позицией полного отрицания бюджета не согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил, что принятие такого закона - это обязанность депутатов Госдумы. "А если отказываетесь, имеете право, но тогда в январе не получаете деньги", - заявил он, обращаясь к КПРФ. "Нету денег - нету работы. Дети не рождаются, никого не хоронят, не кормят, не лечат, не арестовывают. Все худеют", - рассказал он о том, что ждет страну без бюджета. У ЛДПР, конечно, есть и замечания, которые фракция оформит в виде поправок ко второму чтению. Жириновский озвучил весьма оригинальные предложения - например, бесплатно дать компьютеры и планшеты всем, кто на "удаленке", а всем пенсионерам, студентам, малоимущим в качестве меры поддержки раздать бюджетные машины.

С поправкой от спикера

С предложениями по доработке бюджета выступил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Среди прочего, он призвал министра финансов оперативно разработать изменения в системе оплаты труда работников бюджетной сферы и сформулировать конкретные поправки. Так, до принятия бюджета необходимо пересмотреть понятие средней зарплаты, ведь от этого показателя зависят зарплаты учителей и врачей. Однако сейчас в этой сфере порядка нет - зачастую педагог получает 15-17 тысяч при средней зарплате по экономике региона около 30 тысяч, рассказал спикер. Также Володин указал на отсутствие надбавок в колледжах и техникумах, что приводит к тому, что для преподавателей нет мотивации к тому, чтобы идти в эти учебные заведения, поскольку в школе зарплаты выше.

Спикер также призвал правительство и минфин взять на контроль ситуацию с сокращением финансирования строительства медицинских учреждений в регионах. Силуанов согласился: "Если будут дополнительные возможности, то, что сокращено, будем восполнять".

Дословно

Парламент как место для дискуссий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении проекта федерального бюджета раскритиковал позицию минфина по некоторым вопросам - к примеру, по финансированию горячего питания в школах.

Спикер Госдумы отреагировал на слова из выступления министра о том, что из федерального бюджета планируется выделить 60 млрд рублей на горячее питание младшеклассников в 2021 году. Эти деньги пойдут во все регионы, рассказал Силуанов. Однако Володин напомнил ему прежнюю позицию ведомства, ведь изначально финансовое ведомство было против выделения этих средств.

- Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение. А в выступлении вы говорите как о достижении, - возмутился Володин. - Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается - президент слышит, а министр финансов нет.

В качестве еще одного примера спикер Госдумы привел поддержку сельского хозяйства. По его словам, "все предыдущие решения принимались президентом вопреки министерству финансов". Он напомнил, что сейчас идет рост агропрома, несмотря на пандемию. "Вы говорите - это наша политика, - обратил внимание Володин. - Это политика президента, а вы возражали. Вот нам важно, чтобы у всех решений было свое имя".

Глава нижней палаты парламента рекомендовал руководителю минфина не отрицать такого рода ситуации. "Если вы были против, то так и скажите: мы были против, - посоветовал он, - но президент решение принял, а оказалось все правильно".

Володин также отметил еще одну проблему, работать над решением которой поручил Владимир Путин. Речь об убыли населения в ряде регионов. Парламентарий призвал министерство искать ее решение.

- Президент задачу поставил, есть целеполагание. Мы должны решать эту задачу? Должны, - подчеркнул спикер. - Давайте, вносите предложения. Не может быть минфин выше правительства, не может быть минфин выше парламента, поэтому ищите решение.

Кроме того, проблема - в разрыве в бюджетной обеспеченности регионов. На это выделили "небольшие средства", посетовал спикер. И разрыв не сократился. "Давайте сокращать!" - призвал глава нижней палаты.

Спикер Госдумы посоветовал вести полноценный диалог с Госдумой, он напомнил, что у депутатов есть немало предложений по доработке бюджета ко второму чтению.

Глава минфина в ответ подчеркнул, что его ведомство "никогда не ставило себя выше правительства, а тем более парламента". "Это исключено", - заявил Силуанов. Он напомнил, что в кабмине постоянно идут дискуссии по разным вопросам, и позиции ведомств могут быть разными. Однако когда решение принимается, споры отбрасываются, и минфин, как и другие министерства, беспрекословно берутся за его реализацию. Это произошло и в истории с тем же горячим питанием. "Так работает любой коллектив, любая команда, - отметил Силуанов. - А то, что мы не поддерживали - это в прошлом, а сейчас мы реализуем ту линию, которая принята президентом и правительством".

Что касается замечаний депутатов, то минфин собирается плотно работать в диалоге с Госдумой для улучшения проекта бюджета ко второму чтению, заверил министр.

Подготовила Татьяна Замахина

Позиция

Минфин против индексации пенсий для работающих пенсионеров

Во время обсуждения проекта бюджета глава минфина Антон Силуанов ответил на вопрос о перспективе возвращения индексации для работающих пенсионеров. В ведомстве выступают против этого, так как возвращение индексации для данной категории - это несправедливо по отношению к неработающим пенсионерам, пояснил Силуанов.

Вопрос задал глава профильного думского комитета Ярослав Нилов (ЛДПР), который напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать варианты возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме понимают, что вводить ее для всех граждан из этой категории - дело затратное. Так что депутаты предлагают, по крайней мере по словам Нилова, "для начала вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам с маленькой зарплатой и работающим инвалидам".

Эта тема обсуждалась кабмином, в том числе и с депутатами, в ходе встреч с фракциями, сказал Силуанов. Он отметил, что в правительстве могут быть дискуссии и разные мнения. И позиция минфина - возвращать индексацию не надо.

"Пенсия - компенсация утраченного заработка, - подчеркнул министр. - Если человек работает, то заработок не утрачивается". Таким образом, продолжил он, работающий пенсионер получает и зарплату, и пенсию. Важно также, считает он, что последние годы средняя зарплата растет - причем выше темпов инфляции. "То есть тут вопрос в первую очередь не в деньгах, а в справедливости", - отметил Силуанов. Как вывод: возвращать индексацию несправедливо - если это сделать, то работающий пенсионер будет получать более высокую пенсию за счет надбавки, которую даст зарплата. Поэтому целесообразно сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров, сказал Силуанов. В бюджете, напомнил он, заложена индексация для них выше темпов инфляции.

ЛДПР, несмотря на недовольство фракции по поводу такой позиции минфина, проект бюджета в первом чтении поддержала. А вот для "Справедливой России" этот вопрос стал принципиальным. Первый зампред фракции Михаил Емельянов назвал тот факт, что в новом бюджете "забыли" про работающих пенсионеров, основной причиной, почему "эсеры" не голосовали за новый бюджет. "Это главный политический вопрос сегодняшней повестки", - подчеркнул он.

Позже лидер фракции Сергей Миронов объявил, что "эсеры" собираются инициировать разбирательство в Конституционном суде, если в бюджет на 2021-2023 годы не заложат средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Политик подчеркнул, что индексация для всех категорий пенсионеров предусмотрена Конституцией РФ благодаря изменениям, за которые проголосовали граждане. Миронов напомнил главе минфина, что пенсионеры работают не от скуки, а потому что пенсии не всем хватает.

Подготовила Татьяна Замахина