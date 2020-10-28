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28.10.2020 20:19
Рубрика: Спорт

Разбиться на тройки

Первенство страны по игре в формате 3х3 пройдет по новому интересному регламенту
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая заслуженным мастером спорта, чемпионом Европы-2007 Андреем Кириленко, презентовала чемпионат страны сезона 2020/21 по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3.

Турнир начнется в январе будущего года и пройдет в принципиально измененном, рациональном и в то же время очень интересном формате. Если раньше участники соревновались на этапах в разных городах страны, набирая зачетные баллы для отбора в финальную стадию, где и разыгрывались медали, то теперь структура чемпионата стала более упорядоченной. Этапы отныне сдвоенные, как в календаре Международной федерации баскетбола (ФИБА), количество команд строго определено заранее - 24 мужские и дюжина женских.

Стали известны три пары в четвертьфинале Кубка России по баскетболу

Отдельные этапы внутри сдвоенных соревнований будут проходить исключительно в выходные дни - субботу и воскресенье. Всего в календаре восемь таких игровых уикендов, обязательная норма для каждой из команд - четыре парных этапа. То есть на самом деле к выходным в каком-то из городов соберутся 12 мужских и шесть женских коллективов. Кто, где и когда конкретно - определит РФБ не позднее декабря. Игроки всех команд заранее узнают свой турнирный график соперников. Следуя принципу "Каждый матч должен иметь значение", мужские команды на этапах делятся на дивизионы "Мастер" и "Претендент". Вводится постоянно обновляемый рейтинг. В зависимости от итогов турниров субботы предусмотрен обмен между дивизионами на воскресенье.

Финальный этап чемпионата России будет проводиться в течение двух дней. При этом у мужчин противостояния за медали (финал и встреча за третье место) будут состоять не из одного матча, а из серий до двух побед одного из соперников.

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