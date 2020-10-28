Новости

Поклонник ранил актрису Мальхотру после отказа выйти за него замуж 11:52
Харламов назвал причину развода с Асмус 11:48
Съемки фильма про Боба Дилана прекращены из-за пандемии 11:26
Премьера новой "Лары Крофт" отменена из-за пандемии 11:15
Режиссер и актер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом 27.10.2020

Петросян прокомментировал сообщение о своей госпитализации с COVID-19

Новости
    28.10.2020, 10:53
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Саверкин/ ТАСС Фото: Александр Саверкин/ ТАСС
Фото: Александр Саверкин/ ТАСС

75-летний советский, российский комик, актер и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал прозвучавшую накануне информацию о своей госпитализации с предварительным диагнозом "коронавирус".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Режиссер и актер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом

Артист подтвердил, что действительно обратился к врачам, но посоветовал не нагнетать.

Как Евгений Ваганович пояснил в беседе с "360", в клинику он приехал на консультацию. Так как обстановка такая - нужно подстраховываться.

"Стоит проконсультироваться - и сразу раздуют. Я и вам советую проконсультироваться с врачами. Сейчас такое время", - поучает сатирик. Заверяя, что у него все нормально - "ничего нет, температуры нет".

"Я приехал на консультацию в клинику. Госпитализирован - громко сказано", - прояснил Петросян происходящее. Добавляя, что состояние его текущее - "очень хорошее".

Напомним. Вчера вечером ряд СМИ сообщил, что Евгений Ваганович уже сутки находится в больнице, принимая препарат "Коронавир". Причем в клинику его якобы привезли на "скорой".

Новости

Умер актер Михаил Макаров 27.10.2020
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 27.10.2020
Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо" 27.10.2020
Впервые представлен дизайн костюма чернокожей Бэтвумен 27.10.2020
⧣ Россия
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
СМИ: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом 27.10.2020
СМИ: Земфира заразилась коронавирусом 27.10.2020
Лёва Би-2 заразился коронавирусом 27.10.2020
⧣ происшествия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ксения Собчак заразилась коронавирусом 27.10.2020
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова 26.10.2020
Сергей Никоненко был госпитализирован в реанимации с COVID-19 25.10.2020
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Третий сезон "Чудотворцев" с Дэниелом Рэдклиффом станет вестерном 26.10.2020
"Союзмультфильм" показал нового Зайца из перезапуска "Ну, погоди!" 26.10.2020
"Постановка" с Теннантом и Шином продлена на второй сезон 23.10.2020