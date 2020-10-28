Петросян прокомментировал сообщение о своей госпитализации с COVID-19

75-летний советский, российский комик, актер и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал прозвучавшую накануне информацию о своей госпитализации с предварительным диагнозом "коронавирус".

Артист подтвердил, что действительно обратился к врачам, но посоветовал не нагнетать.

Как Евгений Ваганович пояснил в беседе с "360", в клинику он приехал на консультацию. Так как обстановка такая - нужно подстраховываться.

"Стоит проконсультироваться - и сразу раздуют. Я и вам советую проконсультироваться с врачами. Сейчас такое время", - поучает сатирик. Заверяя, что у него все нормально - "ничего нет, температуры нет".

"Я приехал на консультацию в клинику. Госпитализирован - громко сказано", - прояснил Петросян происходящее. Добавляя, что состояние его текущее - "очень хорошее".

Напомним. Вчера вечером ряд СМИ сообщил, что Евгений Ваганович уже сутки находится в больнице, принимая препарат "Коронавир". Причем в клинику его якобы привезли на "скорой".