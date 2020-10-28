Рекордные цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке обеспокоили российских пекарей - из-за низкой рентабельности они просят государство субсидировать производство. Да и на мировом рынке высокие цены могут сыграть плохую службу: уже сейчас у многих конкурентов они ниже на 5-10 долларов за тонну, что может затруднить экспорт российского зерна в нужном объеме.

Стабилизировать цены на зерно позволит нетарифное квотирование экспорта зерна в текущем сезоне, рассказали в минсельхозе. "Учитывая, что на Россию приходится более 80% производства и порядка 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота является важным инструментом для рынков России и государств ЕАЭС", - считают в ведомстве. Министерство рассчитывает установить ее с 1 января по 30 июня 2021 года. По мнению минсельхоза, этой меры будет достаточно для стабилизации средних цен, что позитивно повлияет на мукомолов и животноводов.

Объем квоты будет определен на основе балансов на 1 января 2021 года, рассчитанных исходя из темпов экспорта и внутреннего потребления зерна в первой половине сезона, добавили в ведомстве. Кроме того, по поручению президента министерство разработало предложения по снижению волатильности цен на зерно для производителей муки. 26 октября минсельхоз направил предложения по механизму в правительство.

По данным "Русагротранса", в ЦФО пшеница третьего класса сейчас стоит 16 тысяч рублей за тонну без НДС против 10 тысяч год назад. Высокие цены на пшеницу на внутреннем рынке объясняются слабым курсом рубля и экспортными ценами. Подстегивает ситуацию коронавирус - многие страны стараются загодя обеспечить свои потребности в зерне, поясняет руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. В этой ситуации, по его мнению, лучшим способом поддержать отечественных пекарей будет субсидировать им транспортные расходы, которые могут компенсировать высокую стоимость пшеницы.

Стабилизировать цены на пшеницу помогут квоты на экспорт

По словам Павенского, на мировом рынке цены на пшеницу достигли максимума с 2015 года и сейчас выше предложений конкурентов примерно на 5 долларов за тонну. На прошлой неделе фьючерс на Чикагской бирже достигал 235 долларов за тонну, на этой неделе снизился до 222 долларов. Эксперт отмечает, что в этом сезоне Россия активно осваивает рынки стран Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Филиппины, Таиланд, Малайзия). Начались поставки зерна в Пакистан и Саудовскую Аравию, открыт доступ на рынок Алжира. Павенский обращает внимание, что в ближайшее время на мировой рынок выйдет хороший урожай Австралии. Тогда, вероятно, цены на российскую пшеницу дальше пойдут на снижение. Пока экспортный потенциал России по пшенице эксперт оценивает в 40 млн тонн, по зерну в целом - 51 млн тонн. "Но все будет зависеть о того, будут ли наши цены выше конкурентов. Если так, то мы существенно снизимся в экспорте, на этот потенциал не выйдем", - считает Павенский.

Впрочем, он уверен, что стратегически сложившийся курс рубля и высокие цены на пшеницу сыграют для России только в плюс. Имея на руках достаточную денежную массу, российские аграрии смогут приобретать в нужном объеме минудобрения и питательные вещества, средства защиты растений, технику, активно наращивать посевные площади и потенциал урожайности даже при условии неблагоприятных погодных условий. И ход посевной под озимые, который сейчас идет, это уже доказывает. По данным минсельхоза на 27 октября, сев озимых культур проведен на площади 18,3 млн га, (95,4% к прогнозной площади).

По данным "Агроэкспорта" при минсельхозе, на 25 октября российских зерновых на внешние рынки поставлено на 7,265 млрд долларов (на 15% больше, чем на ту же дату в прошлом году). Пока рост наблюдается по всем основным культурам - пшеница, ячмень, кукуруза.