Полицейские станут сообщать о найденных пьяницах родственникам

Ситуация, когда родственники, потеряв связь с близким человеком, в неведении обзванивают больницы и морги, а тот, как позже выясняется, просто перебрал с алкоголем и был задержан в это время в невменяемом состоянии полицией, вскоре станет невозможной.

Стражей правопорядка обязали уведомлять родных и близких об обнаружении загулявших выпивох, которые сами сообщить об этом уже не в состоянии.

Такой порядок предусмотрен новым приказом главы МВД России генерала полиции Владимира Колокольцева. Документ называется так - "О внесении изменений в Инструкцию о порядке доставления в медицинские организации лиц, находящихся в общественных местах в состоянии сильного алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения…". Сильная степень опьянения при этом определяется, согласно нормативным актам, тогда, когда человек "утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

Из приказа становится ясно, что уведомлять полиция станет не только родственников любителей спиртных напитков, но и близких наркоманов и токсикоманов.

Если же пьянице или наркоману требуется экстренная помощь, а "скорая помощь" еще не подъехала, оказать ее должны полицейские. Причем помогать стражи правопорядка должны не только алкоголикам, заснувшим на скамейке в неудобной, а значит, опасной для жизни в таком состоянии позе, но и пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев. Здесь речь идет, допустим, о жертвах пьяных драк или о пострадавших в бытовых конфликтах после совместного распития горячительных напитков.

После оказания первой помощи или отправления в медицинскую организацию нетрезвых пациентов полицейские, согласно новому приказу, в течение 24 часов должны уведомить об этом родственников. Понятно, что получить контакты близких от самих выпивох и наркоманов получится не всегда. В этих случаях полицейские должны принять меры к их получению - опросив свидетелей или получив информацию из документов, находившихся при "больном".

Если же задержанный очухается, то ему могут доверить и самому сообщить родственникам об общении с полицией. "Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не установлено Уголовно-процессуальным законодательством РФ, имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления родственника или близкого лица о своем задержании и месте нахождения.

Такое уведомление по просьбе задержанного может сделать сотрудник полиции", - говорится в Законе "О полиции". Кстати, это изменение появилось только с февраля 2020 года.

При отсутствии же возможности информирования близкого человека полицейский обязан составить рапорт на имя начальника территориального органа МВД, в котором подробно описать приметы переданного медикам человека.

Рапорт передается в дежурную часть, чтобы в случае обращения родственников сразу предоставить им полученную информацию.

Что же касается транспортировки перебравших с дозой алкоголиков, наркоманов и токсикоманов, то в приказе МВД, регламентирующем оказание медпомощи задержанным, отмечается, что эвакуация человека из полиции в медорганизации осуществляется бригадами "скорой помощи". При отсутствии такой возможности оперативный дежурный организует их доставление на служебном автотранспорте.

Если же пьянице требуется экстренная помощь, до приезда медиков окажут полицейские

Вытрезвители в настоящее время работают только в 12 регионах. В остальных перебравших с алкоголем везут в обычные больницы.

На днях бывший Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал вернуть вытрезвители. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство, курирующее работу вытрезвителей на федеральном уровне, определят до ноября.