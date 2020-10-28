Политолог Ирина Новикова - о тактике и стратегии экономической интеграции

Ирина Новикова: Вряд ли можно говорить о том, что во взаимоотношениях Беларуси и России сформировалась некая новая экономическая реальность. Скорее, наблюдается серьезная попытка переосмыслить предыдущий опыт интеграции. На мой взгляд, в прошедшие годы создание белорусско-российского союзного объединения во многом шло таким же путем, какой был пройден Европой при создании ЕС. Но следует иметь в виду, что ситуация коренным образом изменилась. Если во второй половине XX века речь шла об индустриальном развитии и интеграция осуществлялась на основе объединения промышленности различных стран, то сегодня на первый план выходят цифровизация, кластеризация. И ни одна отрасль, предприятие или сектор экономики не могут развиваться без инноваций. Чтобы они появились, необходимо иметь общее научно-технологическое пространство. Об этом говорилось и на Форуме регионов. Однако процесс идет медленно. Отмечалось, что на его завершение потребуется десять лет. Что же мы в таком случае интегрируем сейчас? Во многих случаях - не самую современную промышленность и такие же продукты производства. Зачем это нам надо? Очевидно, необходимы новые подходы к интеграционному развитию.

Какие именно?

Ирина Новикова: Научно-технологическое пространство должно быть специфичным, иметь определенные элементы, способствующие интеграционным процессам. В России этот процесс идет через создание кластеров. В Беларуси они тоже созданы, например в Витебской области. Но в это понятие вкладывается разное содержание. У нас под кластерами понимают создание группировки предприятий одной отрасли. В то же время в мире речь идет о кросс-кластерном взаимодействии между странами, когда сетевые связи устанавливаются между крупными кластерными группами инновационных предприятий. Это наблюдается сейчас и в России.

Вы можете проиллюстрировать эту мысль на примере, скажем, деревообработки?

Ирина Новикова: Необходимо объединить в кластер не только деревообрабатывающие предприятия, но и научные центры, разрабатывающие новые машины и технологии, предприятия по их производству, вузы и колледжи, готовящие кадры для этой сферы. Ведь одно дело - копировать продукцию, которую уже делает Запад. Тут мы можем конкурировать только за счет цены. Но при этом всегда будем в роли догоняющих. Чтобы вырваться вперед, нужно целенаправленно проводить научные исследования. Такие кластеры можно создавать и в сфере микроэлектроники, медико-биологической сфере.

За 30 лет мы настолько разошлись, что Россия рванула в Болонский процесс, а Беларусь пока нет

У нас есть для этого научно-технические программы, финансируемые из бюджета Союзного государства…

Ирина Новикова: Это тоже важно. Но нужно выделить приоритеты. Например, для наших стран важна микроэлектроника. И программа, которой придерживаются разработчики двух стран, должна отбираться по конкурсу. По его результатам для финансирования выделяется инновационный ваучер. Тут нет ничего оригинального. Такое планирование было при СССР. Правда, тогда средства распределяли, а сегодня желательно получать на конкурсной основе. И в Союзном государстве, и в рамках ЕАЭС это можно реализовать. Для этого надо создать соответствующий наднациональный орган.

Еще одним элементом научно-технологического единения должна стать согласованная подготовка кадров.

Ирина Новикова: При СССР образование строилось на общих принципах. Но за 30 лет мы настолько разошлись, что Россия рванула в Болонский процесс, а Беларусь пока нет. В итоге там магистратура занимает два года, у нас - один. И мы не можем создать единые программы, за исключением отдельных экспериментов. Тут тоже нужен орган для координации, иначе выпускники вузов по специальностям с одинаковым названием будут обладать разными компетенциями. Иногда это неплохо. Но чтобы получить синергетический эффект, нужно унифицировать образовательные программы, оставляя для университетов определенный люфт.

На Форуме регионов прозвучало пожелание существенно расширить взаимное обучение юношей и девушек в высшей школе.

Ирина Новикова: Только пожеланий мало. Недавно я участвовала в телемосте с одним из курских университетов. Оказалось, и школьные программы у нас различаются. Если производные будут изучаться в России на первом курсе вуза, а у нас в десятом классе школы, например, то как быть студенту, приехавшему учиться в союзную страну? Очевидно, вся образовательная цепочка должна быть унифицирована. Кроме того, Россия проводит конкурсы среди учеников выпускных классов бывших республик СССР и приглашает лучших на бюджет в свои вузы. То же и мы могли бы делать, но под это нужны средства. И возникает вопрос у российского юноши: зачем ехать в Беларусь и платить за образование, если такой же диплом можно получить дома бесплатно?

Значит, нужно ускорить решение этих задач?

Ирина Новикова: А другого пути нет. У наших стран уже сложились тесная региональная интеграционная группировка, общие рынки. Это соответствует мировым тенденциям. Сейчас нужно искать принципиально новые механизмы тесного сотрудничества, которые бы формировали сетевую экономику, "сшивали" бы наши территории.