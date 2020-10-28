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28.10.2020 17:47
Рубрика: Власть

Политологи: ЛДПР имеет шансы занять второе место на выборах в Госдуму в 2021 году

Текст: Ксения Воронцова
ЛДПР накануне парламентской кампании 2021 года находится на распутье, она должна бороться за своего избирателя, нужны новая повестка и лидеры, тогда у нее будут все шансы стать "партией номер два" по итогам парламентских выборов в сентябре 2021 года. Такое мнение политологи высказали на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

"Это старейшая политическая организация, она уже третье десятилетие конкурирует с КПРФ за вторую строчку в "турнирной таблице" думских выборов. И, несмотря на свой скандальный шлейф, особенно в последний год, на мой взгляд, находится в восходящем тренде и очень жестко готовится к следующему избирательному циклу", - заявил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Он сравнил ЛДПР с КПРФ, в обеих партиях есть организационный и идейный кризис.

Эксперты: Новые партии составляют конкуренцию парламентской оппозиции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметил снижение интереса россиян к ЛДПР, такие данные на круглом столе привел руководитель практики политического анализа компании Михаил Мамонов. При этом, по словам эксперта, абсолютное большинство не смогло назвать ни достижения, ни промахи партии.

Согласен с коллегой в такой оценке и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Говоря о конкурентах ЛДПР, он отметил КПРФ, "Родину", "За правду" и "Партию пенсионеров за справедливость".

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что основная борьба у ЛДПР будет именно с новыми партиями. "Как мне представляется, у ЛДПР есть серьезный шанс подтвердить этот статус "партии номер два" в следующем созыве ГД", - сказал он. По мнению эксперта, к началу кампании-2021 партия мобилизуется.

О наличии потенциала у ЛДПР говорила и исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. "На мой взгляд, жители в регионах не ждут ничего нового от повестки КПРФ и "Справедливой России", но ЛДПР остается для них такой партией-загадкой. Возможно, благодаря своему лидеру", - заявила она.

По мнению эксперта, в первую очередь сейчас партии нужно идти в регионы с новой повесткой, с новыми лидерами, с прозрачной историей этих лидеров. "Из парламентской оппозиции именно у ЛДПР больше всего шансов в этом цикле либо взлететь и по праву стать второй, или навсегда сорваться в крутое пике. Все будет зависеть от них", - считает Линдигрин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии ЛДПР

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