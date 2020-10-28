Половина работодателей отказывают соискателям из-за орфографических ошибок в резюме

При написании резюме кандидатами, претендующими на рабочее место, недопустимы орфографические и пунктуационные ошибки.

Как выяснилось в результате исследования, проведенного сервисом "Работа.ру", именно малограмотность кандидата на должность является одной из самых частых причин отказа в приеме: почти половина работодателей (47 процентов) отсеивают соискателей именно по этой причине.

Еще 45 процентов руководителей, пополняющих свою "команду", считают слишком подозрительной частую смену места работы, а 11 процентов обращают внимание на чересчур долгий перерыв в трудовой деятельности.

И все-таки главной причиной (69 процентов) моментального отказа опрошенные менеджеры и кадровики назвали несоответствие кандидатов требованиям, указанным в вакансии.