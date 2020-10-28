Польские власти назвали акции протестов против запрета абортов войной

Власти Польши объявили войну тем, кто вышел на улицы польских городов, чтобы добиваться отмены запрета абортов при высокой вероятности пороков развития плода, и призвали своих сторонников "защищать Польшу". Несмотря на это, десятки тысяч польских женщин и сочувствующих им мужчин вместо работы и учебы приняли участие в акциях протеста.

Жители Вроцлава (на фото) и десятки тысяч поляков в других городах вышли сказать нет непопулярному вердикту конституционного суда. Фото: ЕРА

"Дорогие читательницы и дорогие читатели, сегодня девушки из редакции "Высоких каблуков" не работают. Материалы готовим мы - парни из Gazeta Wyborcza. И таким образом солидаризируемся с нашими коллегами", - говорилось в объявлении на сайте женского журнала Wysokie Obcasy в среду. В семь утра - перед началом дежурства - врачи краковской Университетской больницы, которые в разгар пандемии коронавируса не могут себе позволить не пойти на работу, стояли перед входом в учреждение с плакатами: "Выбор, а не запрет!". В Лодзи ровно в полдень остановился городской общественный транспорт. Из трамваев и автобусов вышли женщины-водители с протестными лозунгами.

В разгар эпидемии коронавируса толпы людей собрались на улицах польских городов, несмотря на запрет собираться больше пяти человек. Их чувства объяснила 25-летняя дочь президента Польши Кинга Дуда, написавшая на своей личной странице в "Твиттере": "Решение о сохранении или прерывании беременности должно оставаться за женщиной и приниматься в соответствии с ее совестью, ее системой ценностей, ее личными убеждениями". По данным социологического центра IBRIS, подобного мнения придерживается почти 66 процентов поляков. Решение конституционного суда, признавшего незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода, одобрили всего 25 процентов опрошенных. Среди них - Конференция католических епископов Польши, которая в 2016 году призвала принять все меры для полного запрета абортов. Неудивительно, что волна протестов, которые продолжаются с пятницы, коснулась костелов.

В воскресенье протестующие провели пикеты у храмов, а некоторые - и в храмах, срывали богослужения, требуя не вмешиваться в светские дела. Это закончилось многочисленными потасовками с участием ультрас - футбольных фанатов, придерживающихся крайне правых взглядов, - решивших защищать храмы кулаками. Накануне их поддержал глава правящей партии "Право и справедливость", вице-премьер, ответственный за службы безопасности.

Качиньский объявил протестующих врагами, призвал своих сторонников "защищать Польшу, защищать патриотизм и проявить решительность и отвагу" и потребовал оборонять храмы "любой ценой". Он называл протестующих женщин "противником", а происходящее сейчас в Польше "войной". Неудивительно, что все здравомыслящие люди пришли к выводу, что вице-премьер, по меткому польскому выражению, "тушит пожар бензином".

Качинский объявил протестующих женщин "противником" и призвал сторонников защищать Польшу "любой ценой"

По данным информационного портала Onet, Качиньский поставил футбольных фанатов в перед сложным выбором: кого защищать - церковь или женщин? Фанатские организации некоторых футбольных клубов уже заявили, что встанут на сторону полек. А , например, национал-радикальные силы ONR призвали всех единомышленников в стране создавать "национальные бригады", которые будут "противодействовать любым нападкам на польские и католические ценности".