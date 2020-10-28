После разрыва с ЕС перспективы Британии не радужны

"Когда Байден будет смотреть в направлении Европы, он будет видеть Париж и Берлин центрами притяжения - то есть тем, что в самом деле важно для Америки в ЕС как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности. Тогда как Британия будет рассматриваться, скорее, как некая обособленность, находящаяся вне основного направления Европы," - заявил Рикеттс журналу Politico.

Британский дипломат рассматривает Соединенное Королевство после его ухода из ЕС как страну, которая заметно утратит свою значимость для Вашингтона, потому что, говоря откровенно, Британия менее полезна для администрации США. Хотя двусторонние отношения по вопросам обороны и безопасности сохранят свою важность.

Рикеттс полагает, что к концу переговоров будет достигнута некая "хилая" сделка с Евросоюзом, однако ключевые элементы взаимной кооперации по вопросам обороны и безопасности будут отсутствовать.

"Вы можете быть уверены, что любая сделка, которую подпишет правительство Джонсона, будет провозглашена великой победой и будет засчитана как твердая переговорная тактика, которой мы неукоснительно следовали, - сказал Рикеттс. - На самом деле, я полагаю, что в основном ЕС определял повестку дня в процессе переговоров, что частично является причиной того, почему Британия в результате утратила свою репутацию."