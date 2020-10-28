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28.10.2020 17:11
Рубрика: В мире

После разрыва с ЕС перспективы Британии не радужны

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Не самые радужные перспективы ожидают Британию после ее разрыва с Евросоюзом. Так утверждает бывший высокопоставленный дипломат Питер Рикеттс, который на протяжении 40 лет отстаивал внешнеполитические интересы страны. Рикеттс считает, что после Brexit британские интересы будут резко ограничены в мировом масштабе. При этом положение дел на Альбионе заметно ухудшится, если Дональд Трамп проиграет выборы в США.
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein

"Когда Байден будет смотреть в направлении Европы, он будет видеть Париж и Берлин центрами притяжения - то есть тем, что в самом деле важно для Америки в ЕС как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности. Тогда как Британия будет рассматриваться, скорее, как некая обособленность, находящаяся вне основного направления Европы," - заявил Рикеттс журналу Politico.

ЕС не будет во что бы то ни стало заключать торговую сделку с Британией

Британский дипломат рассматривает Соединенное Королевство после его ухода из ЕС как страну, которая заметно утратит свою значимость для Вашингтона, потому что, говоря откровенно, Британия менее полезна для администрации США. Хотя двусторонние отношения по вопросам обороны и безопасности сохранят свою важность.

Рикеттс полагает, что к концу переговоров будет достигнута некая "хилая" сделка с Евросоюзом, однако ключевые элементы взаимной кооперации по вопросам обороны и безопасности будут отсутствовать.

"Вы можете быть уверены, что любая сделка, которую подпишет правительство Джонсона, будет провозглашена великой победой и будет засчитана как твердая переговорная тактика, которой мы неукоснительно следовали, - сказал Рикеттс. - На самом деле, я полагаю, что в основном ЕС определял повестку дня в процессе переговоров, что частично является причиной того, почему Британия в результате утратила свою репутацию."

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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