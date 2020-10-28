Правительство уточнит нормы подоходного налога по ставке 15%

Правительство подготовило уточнения в находящийся на рассмотрении Государственной Думы законопроект, который установит с 1 января 2021 года ставку НДФЛ в 15 процентов в отношении годового дохода, превышающего пять миллионов рублей.

Проект поправок включен в повестку заседания кабинета министров. Он исключает из доходов, подлежащих обложению по новой ставке, доходы от продажи гражданами имущества, за исключением ценных бумаг, а также доходы в форме страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Кроме того, предполагается уточнить порядок исчисления суммы НДФЛ налоговыми агентами в отношении доходов физических лиц, подлежащих обложению по ставке 15 процентов.