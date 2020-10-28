Новости

Правительство предоставит дополнительные средства на борьбу с COVID-19 22:02
Правительство уточнит нормы подоходного налога по ставке 15% 22:00
Кабмин рассмотрит норму налогового вычета за занятия спортом 22:00
Фальков: МГТУ им. Баумана возобновит очное обучение с 29 октября 21:40
Минздрав назвал условия, при которых коронавирус можно лечить дома 21:32
Крупная сеть книжных магазинов готовится к банкротству из-за пандемии 21:09
Байден проголосовал на выборах президента США 21:07
Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией 20:04
Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 22:00
Рубрика: Экономика

Правительство уточнит нормы подоходного налога по ставке 15%

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство подготовило уточнения в находящийся на рассмотрении Государственной Думы законопроект, который установит с 1 января 2021 года ставку НДФЛ в 15 процентов в отношении годового дохода, превышающего пять миллионов рублей.

Проект поправок включен в повестку заседания кабинета министров. Он исключает из доходов, подлежащих обложению по новой ставке, доходы от продажи гражданами имущества, за исключением ценных бумаг, а также доходы в форме страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Кроме того, предполагается уточнить порядок исчисления суммы НДФЛ налоговыми агентами в отношении доходов физических лиц, подлежащих обложению по ставке 15 процентов.

Минфин разъяснил, к каким доходам будет применяться НДФЛ по ставке 15%
Экономика Финансы Налоги Правительство

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Меркель объявила о введении карантина в Германии
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой