Как получить новую профессию или подобрать подходящую вакансию

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ на встрече со студентами колледжа связи и информатики в Ростове-на-Дону 2 октября 2020 г.:

Качество образования в первую очередь, мне кажется, определяет производительность труда в экономике. Это и есть главный критерий, как люди работают. Ведь где есть те, кто придумывает будущее, обязательно должны быть те, кто это будущее реализует. И те, кто реализует, ничуть не менее важны, чем те, кто что-то придумывает. Кстати, по большей части это люди с рабочими специальностями. Экономика без таких рабочих рук - просто цифры на бумаге. Невозможно обойтись без грамотных токарей, слесарей, электриков, строителей, медсестер.