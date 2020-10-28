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Рубрика: Экономика

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Как получить новую профессию или подобрать подходящую вакансию
Российская газета - Неделя № 244(8298)
В центрах WorldSkills студентов возраста "50+" учат по программе "Навыки мудрых". Фото: Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" В центрах WorldSkills студентов возраста "50+" учат по программе "Навыки мудрых". Фото: Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
В центрах WorldSkills студентов возраста "50+" учат по программе "Навыки мудрых". Фото: Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ на встрече со студентами колледжа связи и информатики в Ростове-на-Дону 2 октября 2020 г.:

Фото: РИА Новости
Мишустин рассказал о мерах поддержки безработных и инвалидов

Качество образования в первую очередь, мне кажется, определяет производительность труда в экономике. Это и есть главный критерий, как люди работают. Ведь где есть те, кто придумывает будущее, обязательно должны быть те, кто это будущее реализует. И те, кто реализует, ничуть не менее важны, чем те, кто что-то придумывает. Кстати, по большей части это люди с рабочими специальностями. Экономика без таких рабочих рук - просто цифры на бумаге. Невозможно обойтись без грамотных токарей, слесарей, электриков, строителей, медсестер.

Приключения мехатроника

Текст: Ксения Колесникова
19-летнему Станиславу Кокису с коронавирусом не повезло: в 2020 году парень закончил техникум по профессии "Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства". Только-только устроился на работу по специальности - и его тут же сократили.

- У компании стало меньше заказов, и мне сказали: извини, опытных сотрудников оставим, а для тебя работы нет. Новую я найти не смог, - рассказал Станислав. - Узнал о правительственной программе переобучения. Решил попробовать себя в поварском деле.

Пандемия вызвала спрос на дополнительное профобразование

В Орловском техникуме технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова парень учился на повара около месяца: готовил холодные закуски из рыбы, горячие блюда из мяса с гарнирами, десерты. На днях сдал экзамен по международным стандартам WorldSkills. Эксперты - опытные повара попробовали его блюда, остались сытыми и довольными.

- Получу официальный документ об образовании. Место работы уже присмотрел на одном из предприятий общепита. Обещают "на старте" 21 тысячу рублей, - делится планами Станислав.

Программу по профессиональному обучению россиян, пострадавших из-за COVID-19, реализует Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" и Министерство просвещения РФ. Цель - поддержать людей, у которых возникли проблемы с работой, дать им новые навыки. Из бюджета выделено более 2,9 млрд рублей.

Можно "прокачать" себя на курсах по веб-дизайну, выпечке осетинских пирогов, мехатронике, монтажу кабельных сетей. А еще выучиться на визажиста и стилиста, кондитера, плотника, мебельщика... Выбор огромный.

Обучение идет в онлайне и в центрах WorldSkills на базе вузов и колледжей, оснащенных самым современным оборудованием. И здесь же учатся студенты по другой программе - "Навыки мудрых". С 2020 года получить новую профессию бесплатно можно людям старше 50 лет.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ксения Колесникова

Войти в АйТи

Текст: Ксения Колесникова
Научиться программировать и создавать свои веб-сайты? Узнать больше об искусственном интеллекте? Стать спецом в кибербезо­пасности? Все это доступно россиянам бесплатно по программе персональных "цифровых сертификатов".

Учиться за счет государства и стать крутым айтишником (или просто уверенно работать в "цифре") сможет любой взрослый, не достигший пенсионного возраста. Есть лишь парочка условий.

Фото: iStock
Запущен сайт для получения ИТ-грантов

Первое - высшее или среднее профобразование. Второе - пропи­ска в одном из регионов - участников проекта. До 30 октября нужно подать заявку на сайте цифровойсертификат.рф. Учиться можно по 22 направлениям: искусственный интеллект, программирование, 3D-моделирование, кибербезопас­ность, большие данные, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и другие. Все обучение - в онлайне. Как рассказали в Университете 20.35, выпускники получат документ о повышении квалификации.

Кому-то новая программа, стартовавшая еще в прошлом году, уже помогла найти работу. К примеру, 24-летний инженер-программист Андрей Круглик благодаря проекту смог устроиться на работу в ИТ-компанию на должность data-scientist. Выбрал программу "Анализ данных на основе машинного обучения". "Сначала давали теорию, лекции, все удаленно. Потом начинали делать практические задания. У меня с детства ДЦП. Поэтому, чтобы достичь чего-то в этой жизни, надо стараться".

Татьяна Белоусова, молодая мама из Новочеркасска, прошла обучение и стала специалистом в сфере продвижения бренда в соц­сетях. Она создала свой сайт для консультаций по правильному питанию и теперь, даже находясь в декретном отпуске, зарабатывает самостоятельно. А 25-летний предприниматель из Ростова-на-Дону Валентин Хлопонин благодаря пройденным курсам создал "умный" музыкальный ночник для детей. "Разрабатываю систему, которая анализирует сердечный пульс ребенка и подбирает светомузыкальное сопровождение для хорошего сна. Я теперь понимаю, как грамотно создать нейросеть, которая поможет улучшить детский сон", - поделился он.

"Работа в России": инструкция по применению

Текст: Ксения Колесникова
Найти любимую работу? Получить пособие по безработице? Открыть справочник востребованных профессий и узнать, какая из них подходит именно тебе? Все это и не только доступно бесплатно в пару кликов на государственном портале "Работа в России".

Главная его "фишка" - в огромной всероссийской базе вакансий: есть предложения и от региональных центров занятости, и от крупнейших коммерческих порталов плюс - "прямые" рабочие места от ключевых работодателей. Полный набор: от студенческих стажировок, квот для инвалидов до руководящих должностей.

Фото: iStock
В России значительно выросло число вакансий с удаленной занятостью

Потерял место в непростые ковидные времена? Здесь же можно встать на учет как безработный: подать заявление на пособие не выходя из дома. Все, что для этого нужно, - подтвержденная учетная запись портала "Госуслуги". А еще можно записаться на обучение, чтобы получить новую профессию или навыки. Причем бесплатно, за счет государства.

Но и это далеко не все: удобный конструктор поможет грамотно составить резюме, а профориентационные тесты - определиться с тем, чем хочешь заниматься. Кстати, результаты этих тестов можно смело "прицепить" к резюме и даже поделиться ими в соцсетях. Корреспонденту "РГ", к примеру, тест посоветовал работу редактора.

Что дальше? Открываем список самых востребованных профессий - их много, десятки по разным по отраслям. Кликаем на первую из них - "Авиастроение", затем выбираем профессию, допустим, "авиационный инженер". Ниже можно прочитать полное описание: чем занимается этот человек, какое образование нужно, чтобы им стать. А затем ищем подходящие для такого специалиста вакансии в разных городах и регионах. Или, например, другая популярная профессия - программист. Судя по сайту, некоторые московские фирмы готовы платить ему до 300 тысяч рублей в месяц.

Но и это еще не все. В отдельный список здесь вынесены вакансии с поддержкой при переезде в другой город. Зарплаты очень приличные: есть даже по 150-200 тысяч в месяц. Ищут летчиков, начальников участка, механиков на разных добывающих и промышленных предприятиях... Работодатели помогают по-разному. Кто-то дает денежные надбавки, кто-то - предоставляет жилье, компенсирует затраты на переезд.

Фото: iStock
26% россиян боятся стать "безработными поневоле"

В какой регион податься? Прямо на сайте - интерактивный рейтинг субъектов РФ в виде карты. Регионы - лидеры по разным показателям подсвечиваются одним цветом. Аутсайдеры - другим. Кликаешь на сам регион на карте - и на него всплывает полное досье. К примеру, Свердловская область: Доступность жилья: 12 744,62 руб. в месяц за аренду однокомнатной квартиры. Уровень цен: 15 278,35 руб. в месяц за фиксированный набор товаров. Средняя заработная плата: 50 909 руб. в месяц. Уровень безработицы: 4%. Темп экономического роста: 2%. Доступность детских садов: средняя. И такие данные есть абсолютно по каждому региону.

Ну и самое интересное: вот работа нашлась, работодатель предлагает заключить договор. Как проверить, нет ли в нем подвоха? На "Работе в России" есть очень удобная шпаргалка в виде теста. Положи проект договора перед собой и отвечай на вопросы. Кто тебя нанимает - организация или индивидуальный предприниматель? Какие сведения в договоре указаны (можно выбрать из списка). Какие условия работы прописаны? Отвечаешь на полтора десятка вопросов - и в секунду получаешь анализ "В договоре выявлены следующие нарушения обязательных требований". Или, наоборот, "не выявлены". В конце даются рекомендации о том, что можно предложить работодателю включить в свой трудовой договор. Эту памятку можно сохранить и распечатать.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ксения Колесникова

Предпринимателей обучат за счет государства

Текст: Ирина Алпатова , Наталья Граф , Роман Мерзляков , Алексей Трапезников
Бизнесу не учат в школе или вузе. Предприниматели должны постоянно следить за изменениями в законодательстве, учиться по-новому оформлять документы и составлять отчеты. Особенно это важно для малых и средних предпринимателей (МСП), которые не могут позволить себе нанять штат юристов, финансистов и переводчиков. Поэтому программы бизнес-образования стали одним из треков нацпрограммы "Малое и среднее предпринимательство" и быстро набрали популярность.

Одна из таких программ рассчитана на мам с детьми. Многие женщины в декрете задумываются о собственном деле, но не знают, как к этому подступиться. Корпорация "МСП" совместно с "ОПОРОЙ России" и фондом "В ответе за будущее" создали для них программу "Мама-предприниматель". Она состоит из тренингов по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Занятия проводят бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки МСП, рассказали в Корпорации "МСП".

Фото: iStock
В чем секрет успеха предпринимателя

После завершения обучения слушательницы участвуют в конкурсах бизнес-проектов, победительницы которых получают гранты на развитие бизнеса в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году победительницей стала пермская мама-предприниматель Лилия Зуева - она открыла в городе массажный кабинет. Причем необычный - клиентам здесь помимо массажа предлагают пройти курс лечебно-оздоровительной физкультуры.

"Мне особенно понравился интенсив по структурным бизнес-вопросам, в которых я ранее разбиралась не в полной мере, - рассказала Лилия Зуева. - Кроме того, мне очень помогли живое общение и поддержка экспертов и членов жюри".

Другая программа в рамках нацпроекта разработана для региональных экспортеров. Предпринимателям бывает сложно решиться заняться поставками за рубеж - для этого необходимо разбираться в таможенных и налоговых процедурах, оформлении международных договоров, проведении переговоров и правильном маркетинге.

Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) запустила цикл курсов, в котором систематизированы все знания об экспортной деятельности. Там готовят тренеров из региональных центров поддержки экспорта. Они обучаются и получают аттестацию в Москве, а потом на местах проводят занятия по 11 темам.

Волгоградская область стала одной из первых, кто запустил у себя экспортные курсы - школа экспорта работает здесь с 2016 года на базе Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) области. Волгоградская предпринимательница Виктория Безбородова уже девять лет занимается поставкой оборудования за рубеж, но признается, что, лишь посетив семинары Школы экспорта РЭЦ, получила всю нужную информацию, и таких, как она, сотни.

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