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Текст:   Марина Трубилина 
08:00 28.10.2020

Процедура регистрации недвижимости ускоряется в 2-3 раза

Зарегистрировать права на недвижимость и одновременно поставить ее на кадастровый учет позволяет новая информационная система Росреестра. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Это стало возможно благодаря объединению всех информационных ресурсов в единую систему, консолидации в ней данных об объектах и правах на них.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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До сих пор для проведения регистрации и получения документов, например, на свой жилой дом нужно было подготовить комплект документов, подать заявление и ожидать 10 дней по каждой процедуре, получая документы дважды. В целом для получения результата нужно было сделать 8 шагов и ожидать около месяца.

"Теперь процесс регистрации сократился в два раза - до четырех шагов и нормативных 10 рабочих дней. На практике сроки оказания государственных услуг благодаря системе сокращены до 3 рабочих дней и даже меньше в отдельных случаях", - сообщила Абрамченко.

Кроме того, получить госуслуги можно будет независимо от реального местоположения объекта. К примеру, житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру в Ялте, не выезжая за пределы своего региона. К работе в единой информационной системе подключен и Крымский полуостров.

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