До 1 марта 2021 года продлевается беззаявительный порядок начисления пособий на детей до трех лет семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов. Закон об этом публикует "Российская газета".

Такой порядок уже действовал с 1 апреля до 1 октября. То есть в течение полугода выплаты продлевались автоматически и родителям не нужно было посещать органы соцзащиты, чтобы подать заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия. Обычно это требуется делать ежегодно при достижении ребенком одного года и двух лет, а также в случае смены места жительства семьи. В минтруде подчеркнули, что все справки по-прежнему будут собираться без участия граждан и запрашиваться ведомствами друг у друга самостоятельно по электронному документообороту.

Закон вступит в силу 7 ноября, однако автоматическое продление выплат будет распространяться и на те семьи, которым подтвердить свое право на них нужно было с 1 октября 2020 года.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, это позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Комплекс принимаемых решений направлен на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого распространения инфекции", - сказала она "Российской газете".

По информации минтруда, сегодня выплаты на детей до 3 лет получают свыше 880 тысяч семей на первого ребенка (деньги выплачиваются напрямую из федерального бюджета) и около 180 тысяч семей на второго ребенка (деньги выделяются из средств материнского капитала). Пособие устанавливается в размере регионального прожиточного минимума.