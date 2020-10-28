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28.10.2020 18:29
Рубрика: Экономика

Пособия начислят без справок

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
До 1 марта 2021 года продлевается беззаявительный порядок начисления пособий на детей до трех лет семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такой порядок уже действовал с 1 апреля до 1 октября. То есть в течение полугода выплаты продлевались автоматически и родителям не нужно было посещать органы соцзащиты, чтобы подать заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия. Обычно это требуется делать ежегодно при достижении ребенком одного года и двух лет, а также в случае смены места жительства семьи. В минтруде подчеркнули, что все справки по-прежнему будут собираться без участия граждан и запрашиваться ведомствами друг у друга самостоятельно по электронному документообороту.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Закон вступит в силу 7 ноября, однако автоматическое продление выплат будет распространяться и на те семьи, которым подтвердить свое право на них нужно было с 1 октября 2020 года.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, это позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Комплекс принимаемых решений направлен на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого распространения инфекции", - сказала она "Российской газете".

По информации минтруда, сегодня выплаты на детей до 3 лет получают свыше 880 тысяч семей на первого ребенка (деньги выплачиваются напрямую из федерального бюджета) и около 180 тысяч семей на второго ребенка (деньги выделяются из средств материнского капитала). Пособие устанавливается в размере регионального прожиточного минимума.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Комментарии к документам Декретные и пособия на ребенка

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