Программа "Лидеры производительности" открыла набор на 2021 год

С сегодняшнего дня образовательная программа "Лидеры производительности", составляющая часть национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", начинает прием заявок от компаний, которые хотят повысить свою эффективность.

Участие в мероприятиях национального проекта бесплатно. Привлеченные государством эксперты помогают, с одной стороны, повысить эффективность производства за счет применения оптимальных технологий и построения наиболее рациональной производственной цепочки, с другой - пройти обучение и персонала, и руководителей лучшим бизнес-практикам.

"Программа "Лидеры производства" - одно из самых важных мероприятий всего нацпроекта, - сказал на посвященной старту набора участников на 2021 год онлайн-конференции директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития Александр Молодцов. - Есть задача преодолеть разрыв в производительности труда между Россией и другими странами. Сейчас мы по этому показателю отстаем в два-три раза. Это как раз та конкурентоспособность, который не хватает нашим предприятиям. Очень сложно выходить на новые рынки или конкурировать, не обладая гибкостью по цене, не имея возможности оперативно перераспределить ресурс. Мы пытаемся помочь нашим предприятиям нарастить выпуск продукции, увеличить объем добавленной стоимости в расчете на одного сотрудника. Причем люди не должны работать больше, - они и так много трудятся. Проблема в другом: не только оборудование недостаточно производительно, ни и организация производственного процесса выстроена не оптимально".

Именно решением проблемы неэффективности и занимаются участники нацпроекта. Эксперты "Федерального центра компетенций" приходят непосредственно на производство и помогают перестроить процесс так, чтобы эффективность работы увеличилась. Закрепить успехи позволяет программа "Лидеры производительности" - это обучение для менеджмента, в ходе которого потребуется создать реальный проект оптимизации для своей компании.

Принять участие в программе могут руководители высшего и среднего звена не моложе 25 лет с опытом руководящей работы не менее года, рассказали в Минэкономразвития. В настоящее время в программу вовлечены более 800 предприятий из 71 региона России. Более 2600 человек стали выпускниками, еще более 2000 - обучаются на текущих потоках.

"Обучение длится полгода (540 академических часов), программа включает в себя 11 общих дисциплин и 4 специализации (стратегия, маркетинг, производство, HR), рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. - Акцент сделан на развитие hard skills в соответствии с четырьмя главными драйверами роста производительности труда: стратегического (цепочка создания ценности, маржинальность, интеграция систем), коммерческого (продукты и цены, рынки и конкуренция, бренд, реклама, продвижение), производственного (организация производственных и логистических процессов), кадрового (кадровый состав, мотивация, обученность)".

Прием заявок на участие в проекте 2021 году начался на портале "Лидеров производства".