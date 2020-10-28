Прощай, Flash. Легендарную программу удалили с компьютеров

Свежее обновление для операционной системы Windows 10 удаляет программу Adobe Flash с компьютера и препятствует повторной ее установке, сообщает Engadget.

Издание уточняет, что уничтожению подлежит "встроенная" версия Flash - инсталляции, которые пользователь осуществил вручную, трогать никто не будет. Однако нужно помнить, что поддержка Flash в Windows 10 официально завершится в конце 2020 года. Примерно тогда же Microsoft прекратит поддерживать старые версии браузера Edge (построенные не на Chromium) и Internet Explorer 11. А более новый Edge перестанет поддерживать Flash в январе 2021 года.

Компания Google также намерена отключить поддержку устаревшей технологии Flash в своем браузере Chrome - это должно произойти уже в декабре.