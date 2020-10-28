Единый план достижения национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года разработан по поручению президента. Он определяет стратегические приоритеты и конкретные шаги по достижению прописанных в указе целей, при этом максимально ориентирован на улучшение жизни людей. "Его главная задача - сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал каждый житель нашей страны", - заявил Мишустин.
В плане пять национальных целей и 25 показателей их достижения. По каждому определены целевые значения на ближайшие пять лет и конечный результат. Была проведена точечная настройка нацпроектов, чтобы они выводили на наццели развития с учетом новых непростых условий, сказал премьер. "Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития, и финансирование будет жестко увязано с конечными результатами", - подчеркнул он. Ежегодные расходы на реализацию плана превысят 12 трлн рублей - свыше половины планируемого бюджета на следующий год, сравнил глава правительства.
Нужна современная, гибкая и эффективная система управления, основным принципом которой станет ориентация на конечный результат для граждан. "Мы планируем выстроить эффективную коммуникацию в рамках этой системы, получать обратную связь от людей и своевременно реагировать на их предложения и проблемы", - пояснил Мишустин, добавив, что персональную ответственность за достижение наццелей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций. Движение средств будут отслеживать до муниципалитетов.
План будет представлен на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. "Это большая важная веха в нашей общей работе, потому что без четкого, ясного понимания, определения целей, инструментов достижения этих целей, конечно, трудно рассчитывать на эффективную работу в целом всего госаппарата", - заметил Путин. "Теперь дело, как в народе говорят, за малым: надо этот план реализовывать", - сказал он. "Рассчитываю, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации", - заключил президент.
Затем Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать, что происходит на фронте борьбы с пандемией. "Мы не говорим о какой-то второй волне. До некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов", - заметил президент и призвал держать руку на пульсе и своевременно реагировать.
"Ситуация продолжает осложняться, - заявила Голикова. - Среднесуточный темп прироста заболеваемости - 1 процент, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно". Вице-премьер напомнила про обязательный масочный режим в общественных местах и сказала, что доля свободных коек сейчас ниже среднероссийского в 46 регионах, наиболее критическая ситуация в 16 регионах, а в пяти регионах занято более 95% коек. При этом лечение до 70% пациентов может идти в амбулаторных условиях, заметила она. Для помощи регионам организованы на федеральном уровне бригады специалистов, в том числе с привлечением сотрудников минобороны, рассказала вице-премьер. И сообщила, что от гриппа привились 30% - 43,8 млн граждан, в ряде регионов темпы недостаточные.
Президент обратился к губернаторам: "Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время". "Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит, нужно это делать", - сказал он. А если надо перепрофилировать - следует посоветоваться со специалистами и принимать решения.
Путин объявил, что граждане будут обеспечены бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения. Обсуждалась цифра в 5 млрд рублей с небольшим, сказал он. "Будем считать, что это решение принято, прошу эти средства выделить незамедлительно", - сказал он. В помощь регионам согласована цифра в 10 млрд рублей. "Нужно это сделать прямо сейчас", - указал президент. Средства должны пойти именно на борьбу с коронавирусом, подчеркнул он и поручил Голиковой отправить комиссии в регионы с тревожной ситуацией, чтобы посмотреть, что там происходит. Президент выразил уверенность, что удастся справиться со сложностями, но при этом сказал чиновникам и губернаторам, что "обстановка требует повышенного внимания к этой проблеме". Министр финансов Антон Силуанов заверил, что ресурсы есть, задача будет выполнена.
Силуанов рассказал и о цифровизации финансового сектора. В частности, можно будет открывать счета, оформлять кредиты и приобретать жилье без походов в банк и очередей. "Процесс получения ипотеки станет полностью цифровым", - заявил министр. Упростится и работа банков - они смогут получать нужные данные о клиентах из государственных информсистем онлайн. Реализация мер завершится в середине следующего года. "Все это, конечно, будет хорошим подспорьем для экономики и для людей", - одобрил президент.
Основной темой повестки стал новый механизм помощи детям с тяжелыми редкими заболеваниями - он должен заработать с 1 января 2021 года. На эти цели пойдут средства от повышения с 13% до 15% ставки НДФЛ на доходы, превышающие 5 млн рублей в год, - порядка 60 млрд рублей в год. Решения об использовании этих средств в отношении каждого ребенка должны быть "максимально открытыми, прозрачными, и решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь больным детям стала делом всей жизни", подчеркнул Путин. Он указал, что с января не просто должны быть отлажены процедуры выделения средств, а чтобы "дети с редкими заболеваниями с помощью нового механизма начали получать конкретную помощь в лечении". При этом действующие программы лечения детей должны сохраниться.