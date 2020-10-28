Единый план достижения национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года разработан по поручению президента. Он определяет стратегические приоритеты и конкретные шаги по достижению прописанных в указе целей, при этом максимально ориентирован на улучшение жизни людей. "Его главная задача - сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал каждый житель нашей страны", - заявил Мишустин.

В плане пять национальных целей и 25 показателей их достижения. По каждому определены целевые значения на ближайшие пять лет и конечный результат. Была проведена точечная настройка нацпроектов, чтобы они выводили на наццели развития с учетом новых непростых условий, сказал премьер. "Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития, и финансирование будет жестко увязано с конечными результатами", - подчеркнул он. Ежегодные расходы на реализацию плана превысят 12 трлн рублей - свыше половины планируемого бюджета на следующий год, сравнил глава правительства.

Нужна современная, гибкая и эффективная система управления, основным принципом которой станет ориентация на конечный результат для граждан. "Мы планируем выстроить эффективную коммуникацию в рамках этой системы, получать обратную связь от людей и своевременно реагировать на их предложения и проблемы", - пояснил Мишустин, добавив, что персональную ответственность за достижение наццелей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций. Движение средств будут отслеживать до муниципалитетов.

Принято решение обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится от COVID на дому

План будет представлен на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. "Это большая важная веха в нашей общей работе, потому что без четкого, ясного понимания, определения целей, инструментов достижения этих целей, конечно, трудно рассчитывать на эффективную работу в целом всего госаппарата", - заметил Путин. "Теперь дело, как в народе говорят, за малым: надо этот план реализовывать", - сказал он. "Рассчитываю, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации", - заключил президент.

Затем Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать, что происходит на фронте борьбы с пандемией. "Мы не говорим о какой-то второй волне. До некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов", - заметил президент и призвал держать руку на пульсе и своевременно реагировать.

"Ситуация продолжает осложняться, - заявила Голикова. - Среднесуточный темп прироста заболеваемости - 1 процент, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно". Вице-премьер напомнила про обязательный масочный режим в общественных местах и сказала, что доля свободных коек сейчас ниже среднероссийского в 46 регионах, наиболее критическая ситуация в 16 регионах, а в пяти регионах занято более 95% коек. При этом лечение до 70% пациентов может идти в амбулаторных условиях, заметила она. Для помощи регионам организованы на федеральном уровне бригады специалистов, в том числе с привлечением сотрудников минобороны, рассказала вице-премьер. И сообщила, что от гриппа привились 30% - 43,8 млн граждан, в ряде регионов темпы недостаточные.

Президент обратился к губернаторам: "Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время". "Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит, нужно это делать", - сказал он. А если надо перепрофилировать - следует посоветоваться со специалистами и принимать решения.

Путин объявил, что граждане будут обеспечены бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения. Обсуждалась цифра в 5 млрд рублей с небольшим, сказал он. "Будем считать, что это решение принято, прошу эти средства выделить незамедлительно", - сказал он. В помощь регионам согласована цифра в 10 млрд рублей. "Нужно это сделать прямо сейчас", - указал президент. Средства должны пойти именно на борьбу с коронавирусом, подчеркнул он и поручил Голиковой отправить комиссии в регионы с тревожной ситуацией, чтобы посмотреть, что там происходит. Президент выразил уверенность, что удастся справиться со сложностями, но при этом сказал чиновникам и губернаторам, что "обстановка требует повышенного внимания к этой проблеме". Министр финансов Антон Силуанов заверил, что ресурсы есть, задача будет выполнена.

Силуанов рассказал и о цифровизации финансового сектора. В частности, можно будет открывать счета, оформлять кредиты и приобретать жилье без походов в банк и очередей. "Процесс получения ипотеки станет полностью цифровым", - заявил министр. Упростится и работа банков - они смогут получать нужные данные о клиентах из государственных информсистем онлайн. Реализация мер завершится в середине следующего года. "Все это, конечно, будет хорошим подспорьем для экономики и для людей", - одобрил президент.

Основной темой повестки стал новый механизм помощи детям с тяжелыми редкими заболеваниями - он должен заработать с 1 января 2021 года. На эти цели пойдут средства от повышения с 13% до 15% ставки НДФЛ на доходы, превышающие 5 млн рублей в год, - порядка 60 млрд рублей в год. Решения об использовании этих средств в отношении каждого ребенка должны быть "максимально открытыми, прозрачными, и решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь больным детям стала делом всей жизни", подчеркнул Путин. Он указал, что с января не просто должны быть отлажены процедуры выделения средств, а чтобы "дети с редкими заболеваниями с помощью нового механизма начали получать конкретную помощь в лечении". При этом действующие программы лечения детей должны сохраниться.