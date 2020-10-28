Путин рассказал о волнах коронавируса

Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о том, что "происходит на фронте борьбы с пандемией".

"В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим - на профессиональном уровне работа ведется, - заметил президент. - Тем не менее, и вопросов немало".

"Мы не говорим о какой-то второй волне, но как мы совсем недавно, утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов", - заявил Путин.

Президент призвал "держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно на происходящие события".