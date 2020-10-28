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28.10.2020 14:47
Рубрика: Власть

Путин ждет максимум усилий для реализации национальных целей развития

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин рассчитывает, что весь государственный аппарат приложит максимальные усилия для достойной реализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года. Проект документа главе государства представил премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в его разработке. "Это большая важная веха в нашей общей работе, потому что без четкого ясного понимания, определения целей, инструментов достижения этих целей, решения стоящих перед нами задач трудно рассчитывать на эффективную работу в целом всего государственного аппарата", - заметил он.

"Теперь дело, как в народе говорят, за малым - надо этот план реализовывать", - подчеркнул президент. Работа в этом направлении уже идет, а с появлением на свет единого плана, уверен он, ориентиры становятся еще более понятными.

Мишустин: Ответственность за национальные цели будет за всем правительством
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Председатель Правительства Национальные проекты 2019-2024

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