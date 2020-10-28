"Реал" ушел от поражения от "Боруссии", отыгравшись со счета 0:2

Мадридский "Реал" набрал первое очко в нынешней Лиге чемпионов, отыгравшись в конце матча против "Боруссии" из Менхенгладбаха - 2:2. Следующий соперник "Локомотива" - "Атлетико" - вырвал победу у "Зальцбурга" - 3:2.

В группе В после ничейного исхода в матче "Шахтер" - "Интер" (0:0) "Боруссия" из Менхедгладбаха дома принимала "Реал". Мадридцы в первом туре бесславно проиграли дома "Шахтеру". И эта встреча команде Зинедина Зидана не сулила ничего хорошего.

Маркус Тюрам вывел свою команду вперед на 33-й минуте. Он же на 58-й во второй раз поразил ворота мадридцев. На 87-й минуте встречи Карим Бензема возродил интригу, а уже в компенсированное время Каземиро принес своей команде ничью, а заодно, возможно, спас Зидана от увольнения.

В группе А соперники "Локомотива" "Атлетико" и "Зальцбург" выдали яркую игру. В первом тайме мадридцы повели после гола Маркоса Льоренте, но незадолго до перерыва Доминик Собослаи восстановил равенство. Мергим Бериша во второй половине вывел австрийский клуб вперед, но сенсация не состоялась. Жоау Фелиш сначала счет сравнял, а затем и принес своей команде победу.

В группе С "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Марсель" - 3:0, а "Порту" добыл победу над "Олимпиакосом" - 2:0.

В группе D встречались "Аталанта" и "Аякс", и все ожидали противостояния экс-игроков "Локомотива" и "Спартака" Алексея Миранчука и Куинси Промеса, однако оба остались в запасе. Промес вышел на замену, но ничем не отметился. Игра же завершилась вничью - 2:2. "Аякс" вел после первого тайма 2:0, но преимущество удержать не смог. Ливерпуль" добыл победу над "Мидтьюлландом" со счетом 2:0.