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28.10.2020 18:31
Рубрика: Экономика

Реестр МСП будет чаще обновляться

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
Новый малый и средний бизнес, а также недавно зарегистрировавшиеся индивидуальные предприниматели смогут получать господдержку быстрее. Это произойдет благодаря тому, что реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет обновляться не раз в год, а раз в месяц. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сведения в реестре будут обновляться 10-го числа каждого месяца на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Данные о субъектах МСП, предоставивших информацию о себе, ФНС будет учитывать при дополнении реестра в ближайший месяц после того, как организация сдаст отчетность. Основанием для включения в реестр с 10 января по 10 июня будут сведения за позапрошлый год, а для включения с 10 июня по 10 декабря - за прошлый год. Исключать из реестра МСП, как и раньше, будут раз в год - 10 июля. Это происходит, если компании не предоставили ФНС сведения либо они больше не соответствуют критериям МСП.

Фото: Photoxpress
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Предприниматели, исключенные из реестра МСП в течение года по формальным основаниям, смогут восстановить свой статус, предоставив необходимые документы в ФНС, не дожидаясь 10 августа следующего года, подчеркивали ранее в минэкономразвития.

"Налоговая служба является зрелым цифровым ведомством и готова ежемесячно обновлять данные в реестре с учетом поступающей от предпринимателей налоговой отчетности. Такой опыт работы у нас есть - реестр был оперативно обновлен в весенний период борьбы с COVID-19. Это было необходимо для предоставления мер поддержки пострадавшим от распространения пандемии предпринимателям. Данные стали востребованы бизнес-сообществом, так как для получения поддержки заявитель должен быть включен в реестр", - говорит замруководителя ФНС Виталий Колесников.

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