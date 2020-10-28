12 миллионов тюльпанов высадят на улицах столицы

В Москве начали высаживать луковицы тюльпанов. Всего будет высажено до наступления заморозков более 12 млн луковиц этих растений. Об этом "РГ" сообщили в департаменте ЖКХ Москвы.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в этом году теплая осень, поэтому высаживать растения начали позже обычного, чтобы луковицы ушли в зиму, а не распустились при теплой погоде до конца этого года.

После посадки все цветники закроют на зиму цветной древесной щепой.

"Общая площадь посадок тюльпанов составит свыше 200 тыс. кв. м, - рассказали в пресс-службе. - Они распустятся к майским праздникам на центральных улицах, набережных, площадях и других общественных пространствах. Самые красивые цветники будут на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат и Садово-Триумфальной площади, на Кутузовском проспекте и в Парке Победы.