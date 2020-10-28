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28.10.2020 19:25
Рубрика: Общество

Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ

Текст: Евгений Гайва
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Около 80% театров, кинотеатров, торговых центров и фитнес-центров в Москве нарушили антикоронавирусные меры, сообщило Управление Роспотребнадзора по городу Москве.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В Москве были проведены проверки, основанием для который явились нарушения, установленные в ходе мониторинговых обследований и информация, поступившая из департамента торговли и услуг города Москвы, Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости, других органов исполнительной власти города Москвы и от граждан.

"Всего было проведено более 1,6 тысячи проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей, при этом нарушения установлены в 79% случаев", - цитирует документ ТАСС.

Всего с мая этого года управлением Роспотребнадзора города Москвы было проведено более 15 тысяч мероприятий по контролю, в том числе мониторинговые обследования более 14 тысяч объектов. Нарушения установлены в 24% случаев. Общая сумма наложенных штрафов составила около 29 млн рублей, отмечается в сообщении.

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