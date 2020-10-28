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28.10.2020 14:26

Депутаты в Калуге обсудили ход реализации нацпроекта БКАД

Всего по проекту запланирован ремонт 14 автомобильных дорог общей протяженностью 29 км. На сегодняшний день завершены работы и введены в эксплуатацию 9 автомобильных дорог: Одоевское шоссе, улицы Большевиков, Космонавта Комарова, Вилонова, Терепецкое кольцо, Московская, Воскресенская, Советская и переулок Воскресенский.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

По улицам Болдина и Луначарского состоялась предварительная приемка, выявлены незначительные замечания, подрядчику дан срок для устранения замечаний. До 30 октября будет проведена комиссионная приемка этих дорог. На улицах М. Горького и Ф. Энгельса завершаются работы по ремонту тротуаров (выполнены на 80%), комиссионную приемку планируется осуществить до 10 ноября.

С отставанием от графика ведутся работы по улице Салтыкова-Щедрина. Выполнены работы по укладке дорожного полотна, ведутся работы по обустройству съездов (осталось обустроить 14 съездов из 59) и ремонту покрытия тротуаров (работы выполнены на 50%). Подрядчик был вынужден заново произвести укладку асфальта, так как ранее были выявлены нарушения технологий, заново уложено порядка 16 тысяч квадратных метров асфальта.

Фото: Калужская городская Дума
Калужские депутаты рассмотрели вопрос о ходе капитального ремонта

За нарушение сроков выполнения работ в адрес подрядных организаций ООО "Новые строительные технологии", ООО СК "Руслан-1", ООО "Инж-Строй" направлены претензии на общую сумму 1 миллион 517 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках нацпроекта выполнена замена 1955 п.м. тепловых сетей, заменено 15 км водопроводно-канализационных сетей, 250 колодцев перенесено с проезжей части на зеленую зону. На колодцах ремонтируемых дорог установлено порядка 700 новых опорных плит с заменой люков, на 56 ливневых колодцах заменены плиты и решетки. Произведена замена 37 остановочных павильонов.

Народные избранники внесли ряд предложений и замечаний. Депутат Павел Середин обратил внимание руководства управления городского хозяйства на необходимость выполнения работ по водоотведению на перекрестке улиц Тульской и Максима Горького.

Яков Казацкий поддержал коллегу и предложил уделить особое внимание ремонту перекрестков, из-за некачественно выполненных примыканий нередко образуются лужи, создаются аварийные ситуации.

Андрей Голубев указал на необходимость ремонта тротуара на улице Тарутинской, отремонтированной в прошлом году.

Марина Костина предложила привести в порядок дороги и тротуары в районе школы № 21, отремонтировать улицу Ермолова и обустроить пешеходный переход между микрорайонами Малиновка и Ольговка.

Все предложения и замечания депутатов будут учтены управлением городского хозяйства. "Городской Голова и руководство управления городского хозяйства четко контролируют выполнение работ по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", - подчеркнул Александр Иванов. - Надеюсь, такой же контроль будет осуществляться за всеми работами по ремонту улично-дорожной сети".

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