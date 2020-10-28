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28.10.2020 00:40
Рубрика: Экономика

Лунный экспресс

В ноябре запустят новые ночные автобусы. Для кого?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8297)
Транспортные власти Москвы объявили о запуске новых ночных маршрутов. Один пойдет от Китай-города в Митино, второй - в Загорье. Зачем? Ответ дают тысячи полуночников, которых каждый месяц перевозят 13 "лунных" экспрессов. С некоторыми из них удалось пообщаться.

"Ну вот, закрылось!" - раздаются полукультурные междометия от дверей метро "Медведково". Двое явно подгулявших парней со стаканчиками из местного "Макдоналдса" спешат к остановке автобуса. "Отдыхали "на районе", хотели в центр прокатиться, - объясняет любитель подлунных поездок Антон. - Теперь что, обратно идти?" Пара телефонных звонков. Решают ехать к друзьям на съемную квартиру - не так далеко. "Дружище, до "Рижского" сколько возьмешь?" - останавливают парни попутку. После короткого диалога возвращаются на остановку. Несмотря на поздний час, на улице довольно оживленно. Прямо по курсу - автобус H6. Это и есть один из 13 маршрутов, которые еженощно развозят москвичей, когда закрыто метро. Но что за дела: автобус проезжает мимо остановки! "Леха, он там, через дорогу стопарнет!" - легонько толкает друга один из тусовщиков. Оба со скоростью Болта несутся к другой остановке на другой стороне перекрестка.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом

Улица опустела, но ненадолго. Через 10 минут к "правильной" остановке походят еще человек пять. Интеллигентного вида парень с философской книжкой, седой мужчина, бабушка с тележкой... Как оказалось, все они пришли к расписанию - ночные автобусы ходят раз в полчаса до самого утра. На "Яндекс.Картах" почему-то разглядеть его не удается, становится тревожно. Но примерно в указанное в графике время появляется следующий Н6, зеленый "ЛиАЗ". Пассажиры, ожидавшие автобус, в основном друг с другом не знакомы. Но один из молодых людей оказался соседом той самой бабушки с тележкой. Сразу нашлись общие темы. "Тетя так, ничего, помаленьку, - делится, чуть повышая голос, пожилая женщина. - Привозила плов, поболтала с ней, засиделась". "Частенько, гляжу, засиживаетесь", - улыбается молодой собеседник Дёма. Парень работает в местной закусочной, что-то готовит. Домой добирается именно так, на ночном автобусе.

Н6 довольно долго кружит по кварталам Медведкова, которые в темноте и не узнать. Вроде бы впереди улица Менжинского, выйти б надо... Но автобус проезжает мимо остановки. Ночью, оказывается, все остановки только по требованию, нужно жать кнопку на поручне. Непривычно! Днем движение более размеренное, а полночный "ЛиАЗ" едет, такое ощущение, ничуть не медленнее автомобилей. Наконец, по нашему сигналу он останавливается у метро. Хотя уже и поздно, пара пассажиров для Н6 все равно нашлась и здесь.

Находятся пассажиры и для других 12 ночных маршрутов. 100 тысяч в месяц - столько москвичей пользуется каждый месяц транспортом для полуночников. Гуляк среди них не так уж и много. В основном люди, которые задержались или у родственников, или на работе. За такси платить дорого, поэтому ждут автобус по расписанию. Кое-где ночных маршрутов даже не хватает! Во время краудсорсингового проекта департамента транспорта москвичи предложили ввести новые маршруты. И решение принято: Н12 и Н13 начнут курсировать в ночь на 15 ноября. Двенадцатый проедет по Ленинградскому проспекту до Пятницкого шоссе и далее в Митино. А тринадцатый уйдет на юг, через проспект Андропова в спящие Царицыно и Бирюлево.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин
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