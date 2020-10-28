Движение по трассе М-5 у Бронниц откроют в середине ноября

Движение транспорта по трассе М-5 "Урал" от пересечения с А-107 "Московское малое кольцо" (ММК) до дороги Татаринцево - Старниково планируется открыть в середине ноября этого года, сообщили в госкомпании "Автодор".

Движение на этом участке было приостановлено в июне этого года. Сейчас на четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4) идет строительство путепроводов на пересечении с М-5 "Урал". На первом путепроводе на М-5 над ЦКАД-4 (в область) уже уложено асфальтобетонное покрытие. В направлении Москвы строители ведут работы по дорожному полотну.

Работы на самой транспортной развязке, которая свяжет ЦКАД-4 с М-5, продолжатся и после 15 ноября. По шести съездам из предусмотренных восьми планируется запустить движение к началу следующего года, уточнили в "Автодоре". Оставшиеся два съезда будут запущены в конце октября 2021 года.

После запуска движения по основному ходу ЦКАД-4 время в пути для тех, кто едет до трасс М-7 "Волга" или М-4 "Дон" с М-5, сократится. А также снизится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть вдоль А-107 и число заторов в Бронницах, пояснили в госкомпании.