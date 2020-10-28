Еще 3577 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В столице выздоровели еще 3577 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3577 пациентов. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 300 051 человек", - сказала Ракова.

Отсутствие у человека заболевания подтверждают специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Ими могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией и не имеющие хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от COVID-19 и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Линия работает ежедневно с 9.00 до 19.00.