Москвичи, оказавшиеся на удаленке, сэкономленное на дороге время тратят на семью или... ремонт. Для их соседей в многоэтажке это иногда становится катастрофой: запрета на стук молотков и перфораторные "трели" днем, как минувшей весной, сейчас нет. Поэтому остается терпеть и работать под звуки брутального "оркестра". Корреспондент "РГ" узнал, можно ли повлиять на шумного соседа, если разговоры с ним уже не помогают.

Стучать, пилить и жужжать по воскресеньям и государственным праздникам в Москве запрещено. Ремонт можно проводить в рабочие дни и субботу с 9.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 до 15.00. Исключение только для новостроек: там шумные работы разрешены в любое время в течение полутора лет после сдачи дома. Поэтому если соседи затеяли ремонт в обжитом доме и делают его в установленные законом часы, повлиять на них сложно. "Если с ними не получается уладить вопрос "по-человечески", ничего не поделать. Закон на их стороне", - объяснила "РГ" председатель коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.

Правда, есть нюанс: с 7.00 до 23.00 уровень шума в квартирах не должен превышать 55 децибел, а ночью - 45 децибел. Например, 30 децибел сравним с шепотом или шелестом листьев. Для замера нужны специальные приборы. Кто и как их делает, подчеркивает она, в законе не прописано. Юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин для начала советует скачать приложение на смартфон. С его помощью можно определить хотя бы примерные показатели шума, чтобы получить общее представление. Потом нужно обратиться в аккредитованную организацию с просьбой прислать специалиста с профессиональным оборудованием. Если шум подтвердится, заявление с отчетом, разъясняет Безделин, нужно отправить в Роспотребнадзор и потребовать наказать соседа по ст. 6.4 КоАП РФ.

На практике, добавила Ольга Сулим, люди чаще обращаются в управляющую компанию. Также можно вызвать участкового. Но к приезду полиции или замеру шума стройку могут остановить, а словами ничего не докажешь. На первый раз нарушителям грозит предупреждение. И только если они снова будут шуметь в неположенное время или уровень шума превысит норму, нарушителей оштрафуют на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.

По воскресеньям и праздникам стучать и сверлить запрещено

В Кодексе об административных правонарушениях, по словам Сулим, прописана и продолжительность работ. Шуметь разрешается не больше часа в сутки. Если нужно больше, требуется согласовать график с ТСЖ или УК. Доказать, сколько стучали и сверлили соседи, сложно. Придется делать длительную аудио- или видеозапись. "Можно попробовать взять измором непонятливых соседей: постоянно вызывать к ним полицию, когда они слишком шумят со своим ремонтом. Полицейские не могут проигнорировать вызов, а потому будут приезжать по каждому звонку, - говорит Ольга. - Крайняя и самая сложная в плане осуществления мера - добиться ограничения производства ремонтных работ через суд". Поэтому самое безболезненное - все-таки попробовать договориться с соседями и найти компромисс.

Кстати

Когда соседи слишком стучат и явно ломают стены, можно обратиться в Мосжилинспекцию и проверить законность такого ремонта. Для этого надо подать заявление в одно из территориальных подразделений инспекции лично или направить его по электронной почте: mgi@mos.ru. Можно обратиться в онлайн-приемную инспекции на портале mos.ru или встретиться с начальниками окружных представительств.