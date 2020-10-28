Калужские депутаты рассмотрели вопрос о ходе капитального ремонта

28 октября на заседании Городской Думы в рамках часа контроля депутаты рассмотрели вопрос о ходе капитального ремонта многоквартирных домов. В 2020 году в Калуге было запланировано 154 вида строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в 96 многоквартирных домах на общую сумму 576 миллионов рублей. В настоящее время 93 вида работ завершены, 30 работ находятся в высокой степени готовности.

Фонд капитального ремонта приступил к реализации программы ремонта на 2021 год. В следующем году планируется выполнить 115 видов работ в 94 многоквартирных домах на сумму 514 миллионов рублей. Основные виды работ - ремонт крыш, фасадов и замена лифтов.

Серьезной проблемой в текущем году стал дефицит рабочей силы в связи с пандемией, также остро ощущалась нехватка строительных материалов. Недобросовестно отнеслись к исполнению контрактов подрядные организации из Брянска, Ростова и Уфы. Компании "Хеопс" и "Стройтек" исключены из реестра квалифицированных подрядчиков, к ним применены штрафные санкции.

Заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов поднял вопрос выплаты компенсаций собственникам залитых по вине подрядчиков квартир. "В домах № 31 по улице Московской и № 13 по площади Победы халатность подрядчиков привела к печальным последствиям, залито много квартир, жители этих домов готовы были линчевать руководство подрядной организации, - сообщил Александр Иванов. - В доме № 80 по улице Ленина и № 11/2 по площади Победы кровли до сих пор раскрыты, работы не завершены".

По словам директора Фонда капитального ремонта Василия Полежаева, по всем залитым квартирам составлены акты, до тех пор, пока жильцам не будет компенсирован ущерб, работы не будут приняты и оплачены. В настоящее время не завершены работы по ремонту кровли на 11 домах, завершить работы планируется до 15 ноября.

Прокурор Калуги Максим Яковенко потребовал от руководства Фонда капремонта приложить максимум усилий и завершить работы до 31 октября.

Депутат Марина Костина обратила внимание руководителя Фонда на затянувшийся ремонт дома № 25а по улице Театральной.

Как сообщил Василий Полежаев, задержка связана с нетиповыми карнизными плитами, заказывать которые пришлось в Санкт-Петербурге, в настоящее время ремонтные работы возобновлены.

Депутат Яков Казацкий поинтересовался, почему в рамках капитального ремонта не проводятся работы по утеплению фасадов. Как оказалось, с 2019 года утепление фасадов исключено из перечня работ, выполняемых фондом капитального ремонта.

Депутат Константин Сотсков, в свою очередь, рекомендовал руководству Фонда ужесточить требования для вхождения в пул подрядчиков и постараться отсечь недобросовестные компании. "Очевидно, что многие подрядные организации не справились со своими задачами, - подвел итоги обсуждения Александр Иванов. - Даже сейчас на многих домах работает по два-три человека. Руководству Фонда капитального ремонта необходимо учесть этот негативный опыт и сделать соответствующие выводы".