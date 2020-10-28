Лекарства для лечения COVID на дому получили более 36 тысяч жителей Москвы

За время пандемии COVID-19 московские врачи успели накопить большой опыт в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекций. Постоянное изучение заболевания позволило сформировать четкие схемы необходимой лекарственной терапии для пациентов с различной тяжестью заболевания. Все необходимые лекарства для лечения инфекции выдаются московскими поликлиниками бесплатно. О том, какое количество лекарств уже было выдано москвичам с COVID-19, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

- Все необходимые препараты бесплатно выдает пациенту врач при посещении на дому, либо в амбулаторном КТ-центре. В городе сформирован значительный запас необходимых лекарств, они есть как на аптечном складе Департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях. Среди них - препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии. Лекарства для лечения коронавирусной инфекции на дому с начала октября получили более 36 тысяч человек. Им выдали уже более 82 тысяч упаковок препаратов.

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве обращает внимание: пациент должен строго придерживаться схемы лечения, намеченной врачом. Если он, например, самостоятельно уменьшил дозу принимаемого препарата существует риск, что должный терапевтический эффект от приема не будет достигнут, а вирус, наоборот, получит резистентность к лекарству. Недопустимо и превышение доз. Только врач способен адекватно оценить состояние пациента и скорректировать терапию.