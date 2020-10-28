Москвич продал квартиру из-за незаконной перепланировки

Вроде бы обычная история - москвич затеял перепланировку и решил объединить комнату с лоджией. Без лишних сомнений снес оконно-дверной блок и перенес радиатор отопления. Делать так нельзя, но таких случаев на самом деле много. Этот, как и многие другие, мог бы остаться и незамеченным, если бы не соседи, балкон у которых начал затапливать подтекающий радиатор, оказавшийся не на своем месте.

Закончилось все жалобой в Мосжилинспекцию и визитом инспекторов в перепланированную квартиру. Вместо двери и окна на лоджию они увидели пустоту - часть стены, отделяющая комнату от лоджии, была тоже снесена.

Согласовать такую перепланировку невозможно в принципе, как и перенос системы отопления на лоджию, ее объединение с комнатами. Собственнику квартиры выписали штраф и обязали вернуть все в исходное состояние. Он сделать это отказался даже после решения суда, куда инспекция обратилась с иском. "Решил продать проблемную квартиру, - рассказали "РГ" в ведомстве. - Наше предписание выполнил новый собственник квадратных метров, устранив нарушения и оформив необходимую техническую документацию".

Новым хозяином стал Дмитрий. Он объяснил "РГ", что о незаконной перепланировке продавец не предупреждал, но и так все было понятно - в плане БТИ лоджия была отдельной и радиатор стоял на привычном месте. В результате из- за перепланировки квартиру пришлось продать дешевле. "Я привык все делать по правилам, поэтому заказал проект, чтобы восстановить все по правилам, - рассказал Дмитрий. - Это обошлось мне около 1,5-2 месяцев хлопот и под 300 тысяч рублей затрат".

Подобные истории происходят нередко - среди объявлений о продаже квартиры с перепланировкой обычно выделяет низкая цена. Хозяева понимают, что продать такое жилье будет непросто, и делают скидки. Новым владельцам, правда, такая экономия оборачивается дополнительными расходами - предписание жилищных инспекторов приходится выполнять за свой счет.

Потеря денег на продаже квартиры и штрафы - не единственные проблемы, которые сулит незаконная перепланировка. В Москве немало случаев, когда владельцы оригинальных квартир не могут уехать в отпуск - их разворачивают на границе, поскольку суд по иску Мосжилинспекции ограничил право на выезд. Можно из-за снесенной стены и вовсе остаться без квартиры - ее продадут с торгов с условием для покупателя вернуть все в исходное состояние. Случаев таких единицы, обычно, чтобы затеять новый ремонт для восстановления планировки, москвичам хватает штрафа.

Напомню, с 21 августа согласовать перепланировку в Москве можно только онлайн на портале мэрии mos.ru. Процесс за последние годы сделали максимально незабюрократизированным - не нужно собирать горы бумаг, а проект для типовых домов можно выбрать в специальном реестре. На сайте можно узнать, какие работы в любом случае не получится согласовать.