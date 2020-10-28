Москвичи стали реже ходить в торговые центры

В Москве более 600 ТЦ, из них крупных порядка 200. Традиционно в октябре их посещаемость растет: москвичи "утепляются", покупают зимнюю одежду и обувь. Но из-за роста заболеваемости ковидом шопинг многие решили отложить. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании Watcom Group, в котором говорится, что так называемый Shopping index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) ТЦ во второй половине октября снизился по сравнению с прошлым годом на 27,7%. По словам президента компании Романа Скороходова, это связано с падающими доходами населения и уже сложившейся привычкой покупать онлайн.
А вот летом москвичи ходили в ТЦ не только за покупками, но и отдохнуть семьей, к сентябрю их посещаемость достигла 80-85% от прошлогодней. "Снижение началось с 5 по 18 октября, во время вынужденных школьных каникул и после перевода 30% сотрудников на удаленку, а старшеклассников - на дистанционное обучение. Теперь мы видим, что посещаемость ТЦ на 20-25% ниже, чем в 2019 году", - рассказала Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank.
Экономят москвичи на походах в салоны красоты расположенные в ТЦ, их выручка упала на 21%, а вместо фитнес-центров предпочитают тренироваться дома. Но особенно почувствовали уменьшение количества клиентов магазины одежды и обуви. Выручка обувных магазинов по сравнению с 2019-м обвалилась на 28%, а магазины одежды недосчитались 17% выручки, говорится в исследовании компании "Эвотор". Новые модели офисных костюмов, которые появились на манекенах в начале осени, так никто и не примерил. Мужские брюки, рубашки, жилетки, как и строгие женские наряды, горожан, работающих на удаленке, больше не привлекают. В списке их покупок можно чаще встретить спортивные костюмы, толстовки и удобный трикотаж, рассказали в магазине Tom Tailor, расположенном в ТРЦ "Колумбус". Ноль внимания - на модные шубки в магазинах "Снежной королевы". В ТРЦ "Океания" на Кутузовском проспекте администратор магазина Colins Юрий рассказал, что в октябре выручка упала и на сезонную одежду. "Не покупают даже осенние и зимние куртки, которые в это время обычно приносят львиную долю прибыли", - говорит Юрий. Впрочем, он объясняет это и тем, что в октябре была теплая погода и люди предпочли гулять, а не ходить по магазинам.
В ТРЦ "МЕГА Белая Дача" в этом же магазине москвичи все-таки утепляются. Народу на окраине побольше, чем в центре, уверена администратор Анастасия. Исследование компании CBRE подтверждает: в лидерах по посещаемости крупные моллы - "Авиапарк", "Метрополис", Columbus, районные торговые центры, такие как "Миля", "Щука". Все они находятся далеко за пределами Садового кольца.
Чтобы привлечь клиентов магазины, запускают различные акции, например предлагая вторую вещь в подарок и скидки до 50 процентов, а на летние вещи - до 70. "В выходные еще берут легкие курточки, платья, а в рабочие дни людей совсем мало. Зато выросли продажи в интернете, где скидки еще на 20% больше", - говорит Ксения, старший продавец магазина Love Republic в ТРЦ "Вегас" на Каширском шоссе.