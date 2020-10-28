Москвичи стали реже ходить в торговые центры

Недосчитались посетителей прежде всего ТЦ в деловых районах и центре города. Даже шопоголиков страх подхватить вирус заставляет оставаться дома и заказывать вещи со смартфона. Но продавцы не унывают - впереди сезон предновогодних распродаж. Только покупатели пойдут в ближайшие к дому ТЦ, уверены эксперты.

В Москве более 600 ТЦ, из них крупных порядка 200. Традиционно в октябре их посещаемость растет: москвичи "утепляются", покупают зимнюю одежду и обувь. Но из-за роста заболеваемости ковидом шопинг многие решили отложить. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании Watcom Group, в котором говорится, что так называемый Shopping index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) ТЦ во второй половине октября снизился по сравнению с прошлым годом на 27,7%. По словам президента компании Романа Скороходова, это связано с падающими доходами населения и уже сложившейся привычкой покупать онлайн.

А вот летом москвичи ходили в ТЦ не только за покупками, но и отдохнуть семьей, к сентябрю их посещаемость достигла 80-85% от прошлогодней. "Снижение началось с 5 по 18 октября, во время вынужденных школьных каникул и после перевода 30% сотрудников на удаленку, а старшеклассников - на дистанционное обучение. Теперь мы видим, что посещаемость ТЦ на 20-25% ниже, чем в 2019 году", - рассказала Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank.

Экономят москвичи на походах в салоны красоты расположенные в ТЦ, их выручка упала на 21%, а вместо фитнес-центров предпочитают тренироваться дома. Но особенно почувствовали уменьшение количества клиентов магазины одежды и обуви. Выручка обувных магазинов по сравнению с 2019-м обвалилась на 28%, а магазины одежды недосчитались 17% выручки, говорится в исследовании компании "Эвотор". Новые модели офисных костюмов, которые появились на манекенах в начале осени, так никто и не примерил. Мужские брюки, рубашки, жилетки, как и строгие женские наряды, горожан, работающих на удаленке, больше не привлекают. В списке их покупок можно чаще встретить спортивные костюмы, толстовки и удобный трикотаж, рассказали в магазине Tom Tailor, расположенном в ТРЦ "Колумбус". Ноль внимания - на модные шубки в магазинах "Снежной королевы". В ТРЦ "Океания" на Кутузовском проспекте администратор магазина Colins Юрий рассказал, что в октябре выручка упала и на сезонную одежду. "Не покупают даже осенние и зимние куртки, которые в это время обычно приносят львиную долю прибыли", - говорит Юрий. Впрочем, он объясняет это и тем, что в октябре была теплая погода и люди предпочли гулять, а не ходить по магазинам.

В ТРЦ "МЕГА Белая Дача" в этом же магазине москвичи все-таки утепляются. Народу на окраине побольше, чем в центре, уверена администратор Анастасия. Исследование компании CBRE подтверждает: в лидерах по посещаемости крупные моллы - "Авиапарк", "Метрополис", Columbus, районные торговые центры, такие как "Миля", "Щука". Все они находятся далеко за пределами Садового кольца.

Чтобы привлечь покупателей, магазины вынуждены устраивать акции

Чтобы привлечь клиентов магазины, запускают различные акции, например предлагая вторую вещь в подарок и скидки до 50 процентов, а на летние вещи - до 70. "В выходные еще берут легкие курточки, платья, а в рабочие дни людей совсем мало. Зато выросли продажи в интернете, где скидки еще на 20% больше", - говорит Ксения, старший продавец магазина Love Republic в ТРЦ "Вегас" на Каширском шоссе.