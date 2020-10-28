Начинающих предпринимателей Москвы пригласили на онлайн-практикумы

О начале цикла практикумов для молодежи "Бизнес-старт" сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, курс состоит из трех интенсивных онлайн-занятий. Первое пройдет 29 октября и будет посвящено поиску бизнес-идей и оценке их перспективности: "Эта образовательная программа рассчитана на начальный уровень, она поможет разобраться с базовыми вопросами. Например, что важно учитывать при выборе ниши и определении своих конкурентных преимуществ".

Следующие два занятия намечены на 5 и 12 ноября. Они будут посвящены регистрации бизнеса, особенностям различных налоговых режимов и получению финансовой поддержки в Москве. Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, участники практикумов узнают, как сделать первые шаги на пути к успешному бизнесу и какие тонкости следует учесть при открытии своего дела. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

Справка " РГ"

Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса и узнать о действующих в Москве мерах поддержки можно на сайте, а также по телефону: +7 (495) 225-14-14.

В 2019 году ресурс mbm.mos.ru стал лауреатом премии Рунета в номинации "Государство и общество".

Получить информацию о предоставлении финансовой помощи для малого и среднего бизнеса Москвы можно по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20. Кол-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru