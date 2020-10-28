Почему некоторые художники помимо картин рисуют "красивые открытки"

Алексей Плешков - удивительный художник. Его картины словно окна в другой мир - мир природы глазами ребенка, возвращающий взрослым то, о чем мы давно забыли. Мы встретились с Алексеем в его мастерской, расположенной в центре Орла, и побеседовали о жизни, творчестве и пути художника в провинции.

Алексей, в вашей семье никто не занимался живописью. К тому же время выбора профессии у вас пришлось на конец 1990-х, когда стереотип "бедного художника" прочно сидел в сознании большинства. Как родители отнеслись к вашему решению?

Алексей Плешков: Удивительно, но вполне спокойно. Хотя в школе мне хорошо давались математика и физика, родители не стали препятствовать, а даже поддержали мое поступление в Орловский госуниверситет на художественно-графический факультет. До этого я учился в художественной школе, с детства любил рисовать - другого дела для себя не представлял.

Сколько времени занял путь из учеников в профессионалы?

Алексей Плешков: После института трудился дизайнером в издательстве - нужно было зарабатывать на жизнь. Писать стал мало, все силы уходили на создание полиграфии. Довольно быстро достиг потолка и понял, что утрачиваю умения и навыки художника. У нас это происходит быстро - если не работать каждый день, начинаешь замечать, что рука не слушается, краски смешиваются хуже, сложно выбрать мотив. Чтобы найти свой язык, нужно много писать - это настраивает душу, как музыкальный инструмент, приводит к нужным эмоциям, и ты способен передать их зрителям. Приняв решение уйти из типографии, параллельно начал преподавать в художественной школе, искать, совершенствоваться, постепенно выходя на новые уровни мастерства.

Обычных художников и дилетантов, которым интернет-технологии дали доступ к широкой аудитории, сейчас очень много. Как вы относитесь к наплыву "лубков"?

Алексей Плешков: Спокойно. Потому что немало и прекрасных художников, а интернет дал им возможность показать свои полотна. Конечно, в сети много работ непрофессионалов, у которых встречаются иногда весьма интересные идеи. Но обычно людям не хватает грамотности, мастерства, чтобы передать то, что они задумали и почувствовали. Владение ремеслом позволяет сказать больше: когда есть мастерство, художник отбирает единственно верные средства, приемы, создает композицию, отсекает все лишнее и входит в резонанс с внутренним миром зрителя. Тогда и появляется то неуловимое ощущение, которое мы описываем словом "цепляет".

Не могу не спросить: художник обязан быть голодным, чтобы писать хорошо, или эта фигура речи уже не имеет смысла?

Алексей Плешков: Всем известен штамп про нищего и почти вечно пьяного художника с Монмартра, картины которого взлетают в цене до небес после его смерти. Хотя такие случаи известны, цель быть нищим при жизни вряд ли кто-то ставил всерьез. Каждый хотел быть понят, хотел найти своего зрителя. Вопрос в другом: живопись - это язык, который нужно учить. У каждого художника свое видение мира. Но если литературу, ее язык и историю, мы хоть как-то изучаем в школе, то язык живописи не преподают широко, серьезного интереса у общества к нему нет. Это приводит к тому, что многие "художники" рисуют "красивые открытки" низких художественных достоинств. И соответственно находятся те, кто их покупает. А настоящая картина может годами пылиться в мастерской, не находя своего зрителя.

Если раньше одни художники организовывали передвижные выставки, а другие - салоны и так продавали свои полотна, то как продвигаться сейчас? И можно ли жить на средства с продажи настоящих картин?

Алексей Плешков: По порядку. Участие в выставках стоит дорого. Для многих художников из провинции московские выставки невыгодны: вложения серьезные, а гарантий, что продашь картину, нет. Проект "Художник" - долгий по времени и затратный, если посчитать, сколько денег нужно на материалы, на аренду мастерской и так далее, плюс самый ценный ресурс - время. Результат и коммерческая состоятельность же непредсказуема, потому что талант, умноженный на ежедневный труд - это еще не все. Нужно умение преподнести свои работы, продвинуть, удачное стечение обстоятельств, везение, наконец. Но благодаря современным технологиям нам живется проще, чем 50-100 лет назад. У меня есть сайт, на котором собрана галерея моих работ. Есть страницы в социальных сетях - периодически я там устраиваю всевозможные акции и распродажи, мои картины покупают, это основной источник моего дохода. Так что художник может своим творчеством жить и кормить семью.

Справка "РГ"

Алексей Плешков родился в 1978 году в городе Орле. Окончил художественно-графический факультет Орловского государственного университета. Основная тема творчества - русская природа. Участник региональных, всероссийских и международных выставок, член Союза художников России с 2008 года. Картины Плешкова находятся в Российском Фонде культуры и в частных коллекциях в России, Украине, США, Голландии, Франции.