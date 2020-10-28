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28.10.2020 11:33
Рубрика: Общество

Пока беда не случилась

Барак на Красноармейской улице в Воронеже может рухнуть в любой момент
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 244(8298)
Двухэтажка по улице Красноармейской грозит сложиться, как карточный домик. Деревянные балки больше не могут держать всю конструкцию, потолки прогнулись. Жить в бараке опасно, но при нынешних темпах расселения очередь до него дойдет не раньше 2026 года.
Фото: fondgkh.ru
Регионы планируют завершить программы переселения из аварийного жилья досрочно

Первое обследование дома провели еще в 2016-м, выявив 80-процентный износ несущих конструкций. Через год экспертизу повторили - выводы не изменились. В 2018-м муниципальная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу.

- Пол в одной из наших комнат сначала прогнулся, а затем частично обвалился к соседям с первого этажа. Мы потихоньку вынесли мебель и уплотнились. То же самое сделали в квартире снизу, - рассказала Ольга Соболева из квартиры N 4.

По словам жильцов, сначала власти обещали расселить двухэтажку в 2019 году. Затем срок в муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем..." сдвинули на 2020-й. Но никаких подвижек не произошло. Тогда Соболевы обратились в Общероссийский народный фронт.

- Дом, которому пошел восьмой десяток лет, находится в удручающем состоянии. Ремонт ветхих коммуникаций, из-за которого пришлось копать под стеной, спровоцировал крен здания. Об этом свидетельствуют покосившиеся стены на втором этаже. В гостиной Соболевых потолок вот-вот окажется на полу. Во всех комнатах мы увидели многочисленные следы протечек, под обоями растет черная плесень, буквально все жилые и нежилые помещения пронизаны сквозными трещинами, - констатировал активист ОНФ в Воронежской области Алексей Бурданцев.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Жителям аварийных домов отдадут часть квартир проблемных застройщиков

В мэрии общественникам пояснили, что дом N 33/7 на улице Красноармейской официально признан аварийным после первого января 2017 года. Поэтому в программу расселения, финансируемую из федерального и регионального бюджетов, он не попал. Другой вариант решения проблемы - отдать под реконструкцию весь квартал, поскольку несколько соседних домов находятся в похожем состоянии. Но для столь масштабного проекта нужен инвестор, а участок на Красноармейской девелоперов пока не привлекает.

Чиновники подчеркнули, что людям "трижды предлагали переезд в муниципальные жилые помещения маневренного фонда" - в таких квартирах можно обитать до тех пор, пока не найдутся средства на официальное расселение. Чтобы получить временную квартиру, нужно обратиться в управление жилищных отношений.

- До настоящего момента таких обращений не поступало. Если они будут, управление готово рассмотреть данный вопрос, - заключили в администрации Воронежа.

Прямая речь

Никита Панов, руководитель исполкома ОНФ в Воронежской области:

- Состояние неопределенности может затянуться надолго. Пока людям предлагают самостоятельно искать инвестора и решать с ним вопрос о расселении напрямую в гражданском порядке. Насколько мы знаем, подобных прецедентов в Воронеже не было. Да и вряд ли они возможны, учитывая небольшую площадь двухэтажки и придомовой территории. Мы попросили администрацию Воронежа еще раз вернуться к этой проблеме и все-таки ускорить ее решение. Ведь речь идет о реальной угрозе для жизни людей, в том числе детей, которые в любой момент могут оказаться под завалами рухнувшего здания.

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