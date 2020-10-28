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28.10.2020 15:46
Рубрика: Общество

Учреждения допобразования в Москве будут закрыты до конца ноября

Текст: Ирина Огилько

В Москве еще на месяц продлится запрет на работу учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

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"Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц - до 29 ноября 2020 года", - написал мэр.

Ранее градоначальник сообщил, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства города, приостановят свою работу, чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний.

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