В Калуге скорректировали базовую ставку за наем жилого помещения

Новости

Коронавирус изменил формат военных учений России и Монголии 14:52
Голикова: 30% россиян привились от гриппа 14:50
Голикова: В 16 регионах заняты 90% "ковидных" коек, в пяти - более 95% 14:48
Заразившийся COVID-19 Роман Виктюк встретил 84-летие в госпитале 14:20
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО 14:14
Половина работодателей отказывают соискателям из-за орфографических ошибок в резюме 14:01
Бизнесу разрешат использовать наименование "Санкт-Петербург" 14:00
Минкультуры поддержит частные театры и музеи 13:55
Россияне старше 60 лет предпочитают семью 13:52
Генпрокуратура Турции возбудила дело против Charlie Hebdo 13:47
Где формируется элита ядерной энергетики Беларуси 13:45
Роспотребнадзор назвал число бессимптомных носителей COVID-19 13:33
Доллар поднялся выше 78 рублей 13:26
Индия получит доступ к данным американских спутников для точного наведения ракет 13:21
В Кремле пока не планируют новые меры поддержки бизнеса 13:10
IKEA обвинили в расизме из-за цифр на футболке 13:05
Серийный выпуск F-35 отложили 13:00
Гандбольный тренер Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом 12:57
Володин призвал Минфин разобраться с "беспорядком" в зарплатах бюджетников 12:57
"Курьер" украл у певицы Нины Шильниковой более 3,3 миллиона рублей 12:56
Балтийский паром начал бесплатно возить пассажиров 12:43
В Латвии и Норвегии ужесточат антивирусный режим 12:43
Жители Мадрида могут получить финансовую помощь за отказ от старого авто 12:40
Движение по трассе М-5 у Бронниц откроют в середине ноября 12:40
СМИ: "Зенит" предлагает тренеру Почеттино зарплату 10 млн евро в год 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 14:08

В Калуге скорректировали базовую ставку за наем жилого помещения

Депутаты скорректировали решение "Об утверждении порядка определения платы за пользование жилым помещением и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Размер планируемой базовой ставки за наем возрастает на 3,6% с 8,35 рублей за квадратный метр до 8,65 рублей за квадратный метр. Размер платы с учетом коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, составит от 7,53 до 9,26 рублей за квадратный метр. Как и ранее, от платы освобождаются малоимущие граждане, а также занимающие барачные, подвальные, полуподвальные, чердачные помещения, а также помещения в домах, признанных аварийными. Городской бюджет от повышения размера платы получит порядка 1,74 млн. рублей.

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге торжественно захоронили останки летчика времен ВОВ

Также были внесены изменения в постановление Городской Думы "О местных налогах, действующих на территории муниципального образования "Город Калуга". Полностью освобождаются от уплаты земельного налога органы государственной власти Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание государственных услуг. Ориентировочная сумма выпадающих доходов городского бюджета составит 38 миллионов рублей, предполагается компенсировать их за счёт средств областного бюджета.

Вновь образованная улица в деревне Канищево получила наименование "Приветливая", а улицы в деревне Юрьевка - "Егорьевская" и "Васильевская".

Парламентарии приняли решение об установке памятного знака, мемориальных досок и согласовали сделки муниципальным унитарным предприятиям.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Госдума приняла законы, укрепляющие суверенитет России
Володин - Силуанову: Вы не слышите запросы граждан и депутатов
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
Гинцбург объяснил COVID-19 у испытывающих "Спутник V" добровольцев