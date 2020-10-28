В Калуге скорректировали базовую ставку за наем жилого помещения

Депутаты скорректировали решение "Об утверждении порядка определения платы за пользование жилым помещением и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда".

Размер планируемой базовой ставки за наем возрастает на 3,6% с 8,35 рублей за квадратный метр до 8,65 рублей за квадратный метр. Размер платы с учетом коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, составит от 7,53 до 9,26 рублей за квадратный метр. Как и ранее, от платы освобождаются малоимущие граждане, а также занимающие барачные, подвальные, полуподвальные, чердачные помещения, а также помещения в домах, признанных аварийными. Городской бюджет от повышения размера платы получит порядка 1,74 млн. рублей.

Также были внесены изменения в постановление Городской Думы "О местных налогах, действующих на территории муниципального образования "Город Калуга". Полностью освобождаются от уплаты земельного налога органы государственной власти Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание государственных услуг. Ориентировочная сумма выпадающих доходов городского бюджета составит 38 миллионов рублей, предполагается компенсировать их за счёт средств областного бюджета.

Вновь образованная улица в деревне Канищево получила наименование "Приветливая", а улицы в деревне Юрьевка - "Егорьевская" и "Васильевская".

Парламентарии приняли решение об установке памятного знака, мемориальных досок и согласовали сделки муниципальным унитарным предприятиям.