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28.10.2020 01:03
Рубрика: Спорт

Классно сыграют

В Москве задумались о школьной футбольной лиге
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8297)
В российской столице прошла пресс-конференция, посвященная работе региональных центров Российского футбольного союза в Москве.

Как сообщил журналистам технический директор Российского футбольного союза Андрей Власов, прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу вызвал настоящий цунами интереса к игре "номер один":

Москва готовится провести олимпийский отбор по скалолазанию

- Мы оценили это повышенное внимание и почти год назад подписали соглашение о взаимодействии правительства Москвы, Москомспорта, Московской федерации футбола и Российского футбольного союза. Одним из основных пунктов в нем значится создание региональных центров РФС.

По словам господина Власова, такие центры аккумулируют в себе все лучшие кадры, методики обучения и подготовки юных спортсменов. В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента спорта города Москвы, олимпийская чемпионка Светлана Бажанова заметила, что видит основную задачу в том, чтобы дать равную возможность всем детям тренироваться и участвовать в соревнованиях по футболу.

"Понятно, что сейчас мы живем в рамках указа мэра Москвы, и до первого ноября у детей школьного возраста объявлены каникулы даже по спортивной подготовке. Но онлайн-тренировки идут в том объеме, в котором они были весной. В принципе дети достаточно организованно адаптировались к такому формату, даже проводятся онлайн-соревнования и тесты", - сказала Бажанова.

При этом, по словам Бажановой, нет никаких сомнений, что скоро все придет в норму:

На чемпионат Европы по скалолазанию в Москву готовы приехать 15 сборных

- Дети с нетерпением ждут, когда смогут начать полноценно тренироваться. Мы все верим, что это время не за горами.

Разумеется, в планах чиновников не только создание и развитие центров подготовки молодых футболистов.

Президент столичной федерации футбола Сергей Анохин уверен, что в Белокаменной необходимо создать единую футбольную лигу для школьников, в рамках которой соревнования будут проводиться на регулярной основе:

Столичные молодые футболисты не сидят без дела и проводят свои тренировки в онлайн-режиме 

- Нам хотелось бы сделать масштабную школьную лигу. Вполне реально сделать систему соревнований, где все спортивные клубы всех общеобразовательных школ будут играть в регулярном первенстве. Возьмите тот же мини-футбол. Этот формат позволяет играть в любом школьном спортзале.

А вообще, здорово, что Москва задает определенный уровень, на который могут равняться другие регионы. Судите сами - в городе любой может заняться футболом. Если ты захочешь играть, тебе точно найдут трусы, майку, бутсы и дадут сыграть в футбол на своем уровне. Не нужно стесняться или бояться. Москва дает возможность всем себя проявить.

Кстати

Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол-2020" состоится в столичном манеже "Спартак" в Сокольниках 3 и 4 ноября 2020 года при поддержке департамента спорта города Москвы.

В первый день фестиваля будут состязаться восемь артистических московских команд. Среди них - знаменитая команда звезд эстрады "Росич-Старко", а также команда участников проекта Comedy Club, команда Цирка братьев Запашных, команды рэперов, блогеров и театральных артистов. 4 ноября состоится главный матч "Арт-футбола-2020", который будет посвящен 40-летию Олимпиады-80.

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