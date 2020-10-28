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28.10.2020 15:59
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье перед судом предстанут члены банды, обвиняемые в 9 убийствах

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет по Московской области сегодня объявил об окончании расследования громкого уголовного дела опасной банды. Обвиняемых - восемь человек. На их счету убийства, похищения, вымогательств, разбойных нападений и грабежи, незаконный оборот оружия и хищении оружия.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в областном СК. Следствие установило, что банда существовала с января 2001 по сентябрь 2017 года. За эти годы состав ОПГ менялся. Но на счету 9 убийств, разбои и грабежи.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- Преступные намерения участников банды, способы их реализации были различны. Используемый ими арсенал оружия также разнообразен. В одних случаях мотивом выступала корысть, в других - месть. Среди жертв: члены других преступных группировок, коммерсант, главный бухгалтер одного из совхозов, - рассказывают в СКР.

Так, один человек был расстрелян, будучи на стационарном лечении в Люберецкой районной больнице. Бандиты только предположили, что он мог быть причастен к покушению на убийство одного из членов банды. Другого человека - обычного разнорабочего, скопившего крупную сумму денег, бандиты похитили, вымогали деньги, а затем связанного бросили на кладбище. Было это зимой и мужчина скончался.

В СК объяснили - отправной точкой в изобличении участников банды явилось раскрытие убийства коммерсанта, тело которого с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в сентябре 2016 года в Раменском районе Подмосковья..

В следственном ведомстве рассказывают, что сложность в расследовании уголовного дела заключалась в первую очередь в давности совершенных преступлений. А также в том, что в одно производство было соединено 15 уголовных дел. Кроме этого, четверо обвиняемых долгое время находились в розыске.

Собранные по делу неопровержимые доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В результате уголовное дело, объем которого составил 39 томов, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

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