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28.10.2020 18:58

В Воронежской области открыли отделение Фонда защиты детей

Новая организация появилась на базе регионального отделения Российского детского фонда. Она будет дополнять работу уполномоченного по правам ребенка в решении задач, поставленных президентом в рамках Десятилетия детства и демографической политики государства.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Учредителями Фонда защиты детей стали "Российский детский фонд" и Международная ассоциация детских фондов, а также Министерство просвещения РФ, авторитетные общественники, политики, врачи, педагоги и деятели культуры.

Фонды-учредители будут, как и прежде, продолжать благотворительную работу. А новая организация сосредоточится на консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию.

Фото: Воронежская областная Дума
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Среди ключевых целей - укрепление авторитета и роли семьи, социального статуса детства, защита интересов детства на всех уровнях законодательной и исполнительной власти в России. В уставе организации прописано повышение ответственности всех граждан за факты негативного отношения к несовершеннолетним, нарушения их прав. Фонд будет содействовать развитию социальной базы воспитания, образования, досуга и общения ребят, приобщению их к физкультуре и спорту. Также он займется помощью детям-сиротам и инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья или с общественно опасным поведением.

Среди учредителей Воронежского отделения Фонда защиты детей - председатель Воронежской областной думы и попечительского совета реготделения "Российского детского фонда" Владимир Нетесов, депутаты облдумы Александр Пешиков и Елена Губина.

- Воронежскому отделению предстоит масштабная работа. В Российском Детском фонде есть множество программ, дополняющих государственную заботу о подрастающем поколении, работающих ради ребенка, его здоровья, развития, психологического комфорта. И создание новой общественной организации, которая сосредоточится на защите прав детей, даст больше возможностей для этой работы. Убежден, что общими усилиями неравнодушных людей мы сможем уделять больше внимания ребятам, которым нужна помощь, - подчеркнул Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума

По его предложению председателем регионального отделения "Фонда защиты детей" стала глава областного отделения "Российского детского фонда" Марина Севергина.

Справка

Воронежская облдума тесно сотрудничает с региональным отделением "Российского детского фонда" более 17 лет. Совместно реализуются благотворительные и просветительские проекты, оказывается адресная помощь. Ежегодно при поддержке парламентариев организуются поездки одаренных ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также детских домов в Москву - на празднование международного Дня защиты детей. В рамках акции "Собери ребенка в школу" депутаты областной думы совместно с воронежским отделением фонда приобретают и дарят первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей ранцы с учебными принадлежностями.

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