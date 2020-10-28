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28.10.2020 04:34
Рубрика: Власть

Глава Приморья выяснил, как много пассажиров электрички носят маски

Текст: Анна Бондаренко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко утром в среду отправился на работу на электричке, чтобы увидеть, как много пассажиров носят маски. Наблюдениями он поделился в своем микроблоге в Instagram.

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"Примерно 85 процентов пассажиров едут в электричках в масках, но необходимо эту цифру увеличивать, продолжать работу по контролю за выполнением санитарных требований, особенно в транспорте, общественных местах. Только так мы сможем снизить уровень заболеваемости коронавирусом в Приморье, избежать введения дополнительных ограничений", - сказал он в записанном после поездки видео, подчеркнув при этом, что в России Роспотребнадзором введен всеобщий масочный режим.

Помимо этого, глава Приморья написал, что носить маски в общественных местах и транспорте не так уж и трудно.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в крае было выявлено 180 новых случаев COVID-19, за двое предыдущих - 191 и 179. Общее количество приморцев, у кого был подтвержден коронавирус, достигло 14793.

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