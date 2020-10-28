Мэр Южно-Курильска подал в отставку

Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Глава региона Валерий Лимаренко согласился с решением чиновника.

"В Южно-Курильске сложилась непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведенная прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Нужно оперативно решать накопившиеся проблемы", - сказал губернатор.

Согласно уставу района будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя. Окончательное решение примут депутаты местного собрания.

Отметим, что Валерий Власенко вступил в должность мэра 24 декабря 2018 года.