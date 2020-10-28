На Камчатке запустят новый инструмент финансирования социальных проектов

Социальный проект по повышению эффективности работы региональных центров занятости населения на территории Камчатского края готов профинансировать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), входящий в группу ВЭБ.РФ. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

В 2020-2023 годах планируется провести комплексный анализ регионального рынка труда, провести обучение и повышение квалификации сотрудников. В результате ожидается снижение безработицы, сокращение бюджетных затрат на выплату пособий и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

ФРДВ уже реализует первый российский проект социального воздействия на территории Республики Саха (Якутия) совместно с ВЭБ.РФ, региональным правительством и Высшей школой экономики. Планируется повысить успеваемость более пяти тысяч учеников якутских школ к 2022 году и создать методологическую основу для повышения качества образования в долгосрочной перспективе.

"Я верю, что при правильном дизайне у индустрии проектов социального воздействия - гигантский потенциал. Этот сектор привлечет внимание институциональных инвесторов при условии географической и продуктовой диверсификации", - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, чьи слова приводит пресс-служба.

Механизмы финансирования проектов социального воздействия активно применяются во всем мире и позволяют быстро и качественно решать государственные задачи с привлечением внебюджетных ресурсов, отметили в ФРВД.

До 2024 года в России проводится пилотная апробация проектов социального воздействия. Готовность подключиться к программе подтвердили более 25 регионов страны. Организованы межведомственные рабочие группы в Приморье, Якутии, Свердловской области и на Камчатке. Всего в проработке ВЭБ.РФ находится более 20 проектов такого формата.