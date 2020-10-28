На курильском Итурупе создают условия для комфортной жизни

На маленьком острове строят новые школы и детские сады, а плавательный бассейн здесь такой, что украсил бы любой областной центр.

Школьники - будущее Итурупа. Их всегда можно встретить на стадионе. Фото: Максим Федоров

Тренировки с чемпионами

Честное слово, я, как и подавляющее большинство россиян, до недавнего времени был пленником стереотипа, что Курилы - территория, где жить трудно, скучно и тоскливо.

Мои представления разбились вдребезги за пару приездов на остров Итуруп.

- Вы знаете, у нас чемпионка Европы по плаванию ведет занятия по аквааэробике! В этом году из-за пандемии ей отпуск пришлось провести на острове, так что мы замечательно потренировались, - говорят жители Курильска, супруги Туровские.

Несколько лет назад в маленьком райцентре построили великолепный бассейн - три дорожки по 25 метров.

- Один раз в неделю закрываем его на санитарный день, когда специальный пылесос чистит стены и дно. У нас современная система фильтрации воды, - с гордостью рассказывает Денис Козаков.

Денис Александрович 20 лет профессионально занимается фитнесом, успешно тренирует курильчан. Много лет он жил и работал в Екатеринбурге и Москве, но два года назад решил резко изменить жизнь. Оставил суету мегаполисов и улетел на Итуруп:

- Решил попробовать себя в новом качестве. И об этом не пожалел. Здесь у меня достойная зарплата, интересная работа и хорошая квартира.

Заметив в моих глазах недоверие, он предложил прогуляться по спортивному "царству".

В небольшом зале прохладно. Поблескивают новенькие тренажеры - кардио, силовые. Атлетического вида молодой человек занимается на одном из них. Знакомимся.

Данил Опаринов - военнослужащий. На остров прилетел в командировку из Комсомольска-на-Амуре. На вопрос, не тесно ли ему здесь, отрицательно машет головой:

- Тут очень легко вести здоровый образ жизни, природа способствует! А какие красоты! Я уже на двух вулканах побывал. Полный восторг.

Денис Козаков ведет меня дальше по спортивному комплексу. Большой и светлый зал с новым, современным покрытием.

- Здесь у нас проводятся тренировки по баскетболу, волейболу, стритболу, - перечисляет он.

Не без гордости сообщил Денис Александрович о том, что год назад в Курильск прилетел опытный тренер по карате и самбо:

- Великолепно занимается с 70 детьми и 15 взрослыми. Мы для этого купили самые современные татами.

Это все в маленьком райцентре, расположенном на самом краю Ойкумены. Удивительно!

Окрошка с палтусом

Итуруп с одного бока омывает Тихий океан, с другого - Охотское море. Поэтому рыбалка здесь круглый год, да еще какая!

Власти острова придумали фестиваль палтуса. Вкус у этой рыбы фантастический, пытаться описать его словами - дело невозможное. Есть на острове удивительной красоты место - Белые пески. Там и устраивают праздник палтуса.

- Вы не представляете, сколько блюд готовят из него островитяне! - восклицает Григорий Манохин, директор Итурупской централизованной клубной системы.

Мероприятие проводят в благословенном августе. Начинается все затемно: в четыре утра рыбаки выходят за царской рыбой в море.

На побережье их ждут вооруженные кухонной утварью и невероятными рецептами повара, которые и задают тон всему празднику. Конкурс на лучшее блюдо из палтуса - от сочных чебуреков до удивительной рыбной окрошки - проходит под ободряющие крики болельщиков.

В этом году на фестивале палтуса на Итурупе побывали около двух тысяч человек. Авиакомпания "Аврора" на это время увеличила частоту рейсов из Южно-Сахалинска до Курильска и обратно.

- Одних только гамбургеров из палтуса приготовили более полутора тысяч, назвали их "Вкус Итурупа", а бутербродов из копченой рыбы было порядка 700, - говорит Григорий Манохин.

Он - профессиональный артист, выпускник ГИТИСа. Пять лет был солистом мюзикла "Бременские музыканты". Потом взял и кардинально поменял свой "репертуар", уехал жить на Сахалин, где несколько лет трудился главой села, а последние годы живет и работает на Итурупе.

В этом году на фестивале палтуса на Итурупе побывали около двух тысяч человек

- У меня замечательный дом и грядка зелени. Я здесь женился, супруга в библиотеке работает. Счастье свое нашел, - улыбается артист.

К слову, на острове очень ждут хореографа. Профессионалу обещают более чем достойную зарплату (более ста тысяч рублей) и благоустроенную квартиру.

Со всей страны

Где начинается будущее Итурупа? Правильно, в школе! Сегодня на острове работают четыре образовательных учреждения. И еще два строятся - в селе Рейдове, где первый звонок прозвенит в сентябре 2021 года, и в Курильске. Там уже возвели три этажа новой школы. По плану уроки начнутся 1 сентября 2022-го.

- Из-за сейсмической опасности строительство здесь - дело непростое и очень кропотливое, - говорит Светлана Снегина, начальник отдела районного образования.

Уже готовится проектно-сметная документация школы на 200 учащихся в селе Горячие Ключи. Для этого районной администрации пришлось решить очень непростой вопрос. Участок, оптимально подходящий под строительство, принадлежал Министерству обороны РФ. Муниципалитет обратился в военное ведомство с соответствующим ходатайством и землю получил. Но прежде там построят садик на 240 мест.

На острове нет дефицита учителей. Здесь работают педагоги со всей России.

Учитель начальных классов Оксана Владимировна Голубева прилетела с четырьмя детьми из Калининграда. Говорит, что уже чувствует себя островитянкой.

- Уехать обратно? И мыслей таких нет! - улыбается Оксана Владимировна.

А супруги Шруб переселились на Итуруп из Воронежской области. Анатолий Григорьевич ведет уроки физкультуры, а Вера Ивановна учит детей царице наук - математике.

Что же влечет сюда людей с материка? Да, бывают обстоятельства, ситуации, когда возникает стремление уехать на край света - в буквальном смысле. Но что заставляет на краю света остаться? Что позволяет ощущать себя состоявшимся и счастливым?

Секрета нет: здесь действительно стремятся обеспечить жителям то самое достойное качество жизни, которое состоит из достатка, комфорта и уверенности в завтрашнем дне.

А, да, еще здесь палтус, вулканы и Тихий океан!

Прямая речь

Вадим Рокотов, глава Курильского городского округа:

- Жизнь на нашем острове сегодня ничем не хуже, чем на материке. Больница хорошая, женщины рожают здесь, на острове. В случае необходимости мы оплачиваем дорогу до Южно-Сахалинска и обратно всем, кто нуждается в лечении в областной больнице или в консультации. На Итурупе люди живут как большая семья, и это не метафора - иначе на маленьком острове быть не может.