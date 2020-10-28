Прокуратура не нашла противовирусных лекарств в аптеках Улан-Удэ

Прокуратура Бурятии проводит проверку аптек республики. В ведомство поступила информация, что во многих и них нет противовирусных лекарств, в том числе жизненно необходимых.

"В настоящее время нарушения закона выявлены в аптеках города Улан-Удэ, а также в Мухоршибирском районе", - сообщает надзорный орган.

Там нет минимального набора препаратов, кроме того, нарушаются условия их хранения. Сотрудники аптек работают без средств индивидуальной защиты.

Вдобавок, в трех аптечных пунктах Улан-Удэ выявлено превышение розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

В отношении виновных возбуждены административные дела. Проверка продолжается.